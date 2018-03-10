به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست اتاق اصناف کرمانشاه با تاکید بر اینکه درخواست ها و مطالبات اصناف را به خاطر اقتصاد استان و اشتغال جوانان پیگیری می کنم، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم دست کم تعدادی از مشکلات اصناف استان را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نقطه عطف منافع استان کرمانشاه باید موضوع اقتصاد تلقی شود، افزود: این موضوع ریشه بسیاری از مشکلات استان است. در شرع مقدس نیز مسائل معیشتی مردم از اصلی ترین اولویتهاست.

بازوند با اشاره به اینکه ظرفیتهای گردشگری استان کرمانشاه به تنهایی این قابلیت را دارد که اقتصاد کرمانشاه را متحول کند، افزود: روز میلاد حضرت زهرا روز میلاد همه پاکیها و خوبیهاست و از شادترین روزهای تقویم تاریخ است.

وی در ادامه بیان کرد: حضرت زهرا از دل خانه ساده ی امیرالمؤمنین فرزندانی بزرگ تربیت نمود که تا همیشه ی تاریخ چراغ راه بشریت اند. ویژگی های فطری و ذاتی بانوان باعث شده که بانوان در برخی عرصه ها، مثل زمینه های تربیتی و پرورشی موفق تر از مردان باشند، ویژگی های مدیریتی زنان نیز مشروط به دارا بودن علم، تجربه و قابلیت، می تواند در بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی موفقیت را برای زنان به همراه داشته باشد.

بازوند افزود: باوجود پایین بودن شاخص فضای کسب و کار ، میل سرمایه گذاری در کرمانشاه در میان سرمایه‌گذاران در حال افزایش است. بخش عمده ای از این اشتیاق، به خاطر سرمایه های انسانی و اجتماعی استان کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه اقتصاد قوی باعث امنیت میشود، گفت: کشورهایی که صاحب ثروت و سرمایه و ثبات هستند، از جنگ اجتناب می‌کنند.

وی افزود: اصناف باید حضور خود را در بازار پررنگ تر کنند. مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی در طول ۲۴ ساعت نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و این مساله از موانع رونق محیط کسب و کار در استان است. این رویه لازم است که اصلاح شود.