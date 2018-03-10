حکم جدید محمدعلی طاهری صادر شد/ محکومیت به ۵سال حبس

محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری، سر کرده عرفان حلقه، گفت: در دیوان عالی رای اعدام نقض شد و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده بود.

وی افزود: در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، طاهری به پنج سال حبس محکوم شده است که ما اعتراضاتی را هم به این حکم داریم.

وکیل مدافع سرکرده عرفان حلقه از انجام اعتراض به حکم خبر داد و گفت: در مهلت تعیین شده به حکم اعتراض می کنیم تا پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، یکی از اتهامات طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.