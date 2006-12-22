گروه خورشید کنسرت برگزار می کند

مجید درخشانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از قطعات جدید این برنامه، قطعه چهارگاه است که به صورت ترکیبی از سازهای سرنا، دهل و ارکستر سنتی به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: این قطعه که با حضور یکی از نوازندگان سرنا از لرستان اجرا خواهد شد، برگرفته از تمهای نوروزی به همراه اشعاری از حافظ است.

مجید درخشانی بخش های دیگر این برنامه را چنین معرفی کرد: برنامه شور شامل سه بخش با شعری از مولوی، همنوازی نوا و نیز قطعاتی در بیات ترک که برای اولین بار به اجرا در خواهد آمد.

درخشانی در خصوص گروه خورشید گفت: با اینکه فقط یک سال و نیم از تشکیل این گروه می گذرد،ما توانسته ایم حدود 17 برنامه در تهران، شهرستانها و نیز دو برنامه در فستیوال شانگهای چین و کاخ ورسای فرانسه برگزار کنیم.

وی در پایان گفت: هدف من از تشکیل این گروه ایجاد رنگ آمیزی در ارکستر سازهای ایرانی بوده است تا بتوانیم به ارکستری از سازهای متنوع ملی دست یابیم که بتواند جایگاه واقعی گروه نوازی را در سازهای سنتی ایجاد کند.