سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار این هفته ذوب آهن برابر الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا، به شانس صعود نماینده ایران به مرحله بعدی این رقابتها و احتمال رویارویی با استقلال تهران در آسیا پرداخت و همچنین از درخواست باشگاه برای تمدید قرارداد امیر قلعه نویی خبر داد. مشروح گفتگوی آذری در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر- دیدار این هفته برابر الوحده امارات را چطور ارزیابی می‌کنید؟ باتوجه به نتیجه دیدار رفت، می توانید سه امتیاز بازی برگشت را هم کسب کنید؟

- سعید آذری: دیدار ما با الوحده معادلات این گروه را مشخص می کند. این مسابقه فوق العاده سخت است. ما در اصفهان هم نتوانستیم الوحده را راحت شکست بدهیم. امیدوارم در آخرین بازی سال ۹۶ هم پیروز از میدان خارج شویم و با ۹ امتیاز از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، حاشیه امنیت پیدا کنیم.

* احتمال دارد در صورت صعود به مرحله بعد، به استقلال دیگر نماینده ایران بخورید. این معادلات و احتمالات را بررسی کرده اید؟

- ما نگران نیستیم و برایمان فرقی نمی کند به چه تیمی بخوریم. البته این می تواند برای تیم های ایرانی بدشانسی باشد چون یکی از سهمیه ها حذف می شود. امیدوارم اینطور نشود و تیم های ایرانی به هم نخورند. امیدوارم هم استقلال و هم ذوب آهن به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی راه یابند. ضمن اینکه برای سه نماینده دیگر ایران هم آرزوی موفقیت دارم.

* به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ آخرین وضعیت قرارداد با اسپانسر تبلیغات محیطی را توضیح می دهید؟

- پیش از ظهر امروز در دفتر مهدی تاج جلسه ای با حضور اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ و نماینده این اسپانسر برگزار شد که نتیجه این جلسه سرنوشت ساز خواهد بود. من خودم نتوانستم در این جلسه حضور یابم ولی با آقای تاج صحبت کردم و او هم اطمینان داد که با تمام توان از حق باشگاه ها دفاع کند. در حال حاضر باشگاه ها با چالش وحشتناکی روبرو هستند و امیدوارم امروز همه چیز ختم به خیر شود.

* تعدادی از اعضای سازمان لیگ و روسای هیاتهای استانی اخیرا سفر پر انتقادی به ایتالیا داشته اند. آیا شما هم به این سفر دعوت بودید؟

- به هر حال این سفرها می تواند تاثیرات خوبی در فوتبال ایران داشته باشد ولی باید دید آدمهایی که به این سفرها اعزام می شوند چه چیزی برداشت می کنند. کار سازمان لیگ ارزشمند بوده است و می تواند اندوخته خوبی برای کسانی داشته باشد که در فوتبال هستند. من هم به خاطر گرفتاری های آخر سال و حضور تیم در لیگ قهرمانان آسیا صلاح ندیدم به ایتالیا بروم. باید پاسخگوی تعهداتم در باشگاه باشم.

* به نظر می رسد این سفر به ایتالیا بیشتر به یک سفر دورهمی شباهت دارد تا سفری برای کسب تجربیات ارزشمند؛ بخصوص به خاطر نفراتی که در این سفر اعزام شده اند.

- اجازه بدهید کارشناسان درباره اینکه چه کسانی به سفر رفته اند نظر بدهند. همانطور که گفتم فلسفه این کار ارزشمند بوده است و امیدوارم کسانی که به ایتالیا رفته اند، برداشت خوبی از این سفر داشته باشند.

* یکی از کارشناسانی که در این ارتباط نظر داده، علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت است. او از افرادی که به این سفر رفته اند و هزینه های آن انتقاد کرده است. آیا این انتقادها هم وارد نیست؟

- اینکه ما تشخیص بدهیم آدمها صلاحیت این سفرها را دارند یا نه، قابل احترام است. نقطه نظرات کارشناسان هم می تواند در آینده و برای گزینش نفرات اعزامی موثر باشد. باید از حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ تشکر کرد که این شرایط را برای سفر به ایتالیا فراهم کرد. ما نباید «همه را به یک چوب بزنیم». ممکن است در میان آدم هایی که به ایتالیا رفته اند، باشند نفراتی که کار تخصصی فوتبال نکرده اند ولی در باشگاه ها و یا استانهای خود خود صاحبنظر هستند. همانطور که گفتم این اظهارنظرهای کارشناسان می تواند برای آینده راهگشا باشد.

* چند روز پیش خبر دادید مقدمات مذاکره با امیر قلعه نویی و تمدید قراردادش را فراهم کرده اید. آیا با سرمربی خود برای فصل بعد به توافق قطعی رسیده اید؟

- من دو روز پیش با قلعه نویی صحبت و خواهش کردم برنامه اش را بدهد. قرار شد ما به صورت کتبی نامه را به قلعه نویی بدهیم تا روی این نامه اقدام شود. سال پرفروغی را با وجود تمام چالش ها با امیر قلعه نویی داشتیم. فکر می کنم با توجه به مکاتبات، گزینه اصلی کار در ذوب آهن، امیر قلعه نویی باشد. ادامه کار او در ذوب آهن ما را خوشحال می کند. وجود قلعه نویی در ذوب آهن می توادن به بزرگی مجموعه، شکل عالی تری بدهد. در حال حاضر تمرکز ما روی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا است ولی بر حسب وظیفه به قلعه نویی پیشنهاد تمدید قرارداد دادیم.

* پاسخ ابتدایی قلعه نویی به درخواست باشگاه چه بود؟

- تمرکز قلعه نویی روی مسابقات پیش رو است. او اجازه خواست تا چند مسابقه سنگین پیش رو به اتمام برسد بعد اعلام موضع کند. به هر حال مجموعه ذوب آهن از مدیران گرفته تا هواداران با آغوش باز پذیرای قلعه نویی هستیم.