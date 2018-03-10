نمایندگان کارگران در مجلس مخالف واریز سهم درمان به خزانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دفتر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، زهرا ساعی با تأیید اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه واریز سهم درمان تضمین اجتماعی بعد از این به‌حساب خزانه کشور نقض حقوق کارگران است گفت: به‌رغم مخالفتی که با واریز سهم درمان کارگران تحت پوشش تضمین اجتماعی به‌حساب خزانه دولت داشتیم، اما سایر همکاران بدان رأی موافق دادند، شاید به این دلیل که در این مورد شفاف‌سازی نشده بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید تنها اموال دولتی باید به خزانه کشور واریز شود نه اموال عمومی، بنابراین سهم درمان تضمین اجتماعی هم حق کارگران است و واریز آن به خزانه واقعاً به این قشر ضربه می‌‎زند و به روند دفاع از حقوق کارگران خدشه وارد می‌سازد.

وی با یادآوری اینکه شورای نگهبان نیز واریز سهم درمان تضمین اجتماعی کارگران به خزانه کشور را تأیید کرده است تأکید کرد: هم‌اکنون ما به‌عنوان حامیان کارگران در مجلس به دنبال این هستیم که اصلاح این رویه را از کانال دیگری پیگیری کنیم، چراکه بسیاری از کارگران از این تصمیم ناراضی هستند، ضمن اینکه معتقدیم تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه 97 موجب تضییع حقوق این قشر خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد انتقاداتی که پیش از این پیرامون عدم شفافیت برای پرداخت سهم درمان کارگران توسط سازمان تضمین اجتماعی وجود داشت یادآور شد: در گذشته سهم درمان کارگران به صندوق تضمین اجتماعی واریز می‌شد و این سازمان نیز مبالغ واریز شده را برای درمان آن‌ها هزینه می‌کرد، اما وقتی این میزان اعتبارات از دست تضمین اجتماعی خارج شود، مشکلات بسیاری را در این حوزه ایجاد کرده که‌موجی از نارضایتی را به همراه خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: ما به‌عنوان اعضای خانه کارگر و حامی حقوق این قشر در جریان اعتراض کارگران نسبت به این امر هستیم، بنابراین مخالف این تصمیم بوده و در تلاش هستیم که مانع از اجرای آن شویم.