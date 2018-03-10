حقوق ماهانه پادشاه عربستان ۸۰۰ میلیون دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری انگلیسی میدل ایست آی گزارش داد که حقوق ماهانه ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان که از خزانه دولت برداشت می شود با حقوق ماهانه بسیاری از رهبران جهان فرق زیادی دارد.

سایت خبری مذکور گزارش داد که یک منبع نزدیک به دربار پادشاهی اعلام کرده مبلغ اختصاص یافته به پادشاه عربستان نزدیک به ۳ میلیارد ریال معادل ۸۰۰ میلیون دلار در هر ماه است.

نویسنده این گزارش حقوق ماهانه پادشاه عربستان را با ترزا می نخست وزیر انگلیس و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقایسه کرده است به طوریکه ترامپ سالانه ۴۰۰ هزار دلار دریافت می کند بنابراین حقوق ماهانه پادشاه عربستان ۲ هزار برابر حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا است.

این گزارش زمانی منتشر شده که عربستان مدعی مبارزه با فساد مالی شاهزادگان و مسئولان این کشور و هم چنین اتخاذ سیاستهای ریاضتی رو به رو است.