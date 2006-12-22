خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات رسمی آفریقا اعلام کردند نمایش فیلم "الماس خون" می تواند خسارات جبران ناپذیری را به زیمبابوه وارد کند. آنها معتقدند تصویری که از جنگ های داخلی 1991 تا 2002 ارائه می شود به حدی سبعانه است که امکان دارد باعث هراس گردشگران و انصراف آنها از سفر به این سرزمین شود.

- فیلم های "بازگشت" به کارگردانی پدرو آلمودوار و "Alatriste" ساخته اگستین دیاز یانیز یکه تاز دریافت جایزه از جوایز گویا اسپانیا هستند. این دو فیلم در 14 و 15 رشته نامزد دریافت جایزه هستند. فیلم های "هزارتوی پن" ساخته گیلرمو دل تورو و "سالوادور" اثر مانوئل هیورگا از دیگر آثاری هستند که برای دریافت جایزه بهترین فیلم گویا به رقابت می پردازد.

- گیلرمو دل تورو، کارگردان فیلم "هل بوی"، از بازسازی "تارزان" خبر داد. این فیلمساز مذاکرات را برای ساخت این اثر با استودیو برادران وارنر آغاز کرده است و اگر همه چیز مطابق با برنامه پیش رود، "تارزان" بر اساس کتاب ادگار رایس بروگز کلید می خورد. او گفت: "دوست دارم فیلمی را بسازم که مخاطبان آن خانواده ها هستند."

- لوئیس جی هورویتس کارگردانی هفتاد و نهمین مراسم آکادمی را برای تلویزیون بر عهده گرفت. این یازدهمین باری است که هورویتس برای این منظور انتخاب می شود. او در ماه اوت جایزه امی را به پاس کارگردانی مراسم اهدای جوایز اسکار 2006 از آن خود کرد.