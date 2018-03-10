کیبوردی که گرد و خاک جذب نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، اپل به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی را ثبت کرده که نشان می دهد این شرکت قصد دارد کیبورد فعلی مک بوک را ارتقا دهد و نمونه ای بسازد که در برابر گرد و خاک و ذرات ریزی که بین کلید ها جمع می شوند، مقاوم باشد.

این درحالی است که بسیاری از کاربران مک بوک شکایت دارند که کلیدهای کیبورد دستگاهشان به دلیل تکه ای از گرد و غبار گیر کرده است.

به هرحال در توضیح این اختراع جدید آمده است: کیبورد با استفاده از یک محافظ و پوششی برای کلیدها، مواد آلاینده را از مکانیسم حرکت دور می کند.

همچنین توضیح داده شده کیبورد با کمک واشر، برس، تمیز کننده و فلپ ها هرگونه شکافی میان کلیدها را می پوشاند و اجازه نمی دهد ذرات ریز وارد ساختار دستگاه شوند.

پیش بینی می شود اپل مک بوک جدید را در سال جاری رونمایی کند.