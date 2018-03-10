شرط پایتخت نشینی برای استخدام درمعاونت علمی ریاست جمهوری ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شرط «بومی تهران بودن» برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۲۲۰/۹۱/۴۰۹۹۴ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی را تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد.

گفتنی است بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیت عمومی این دیوان برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست.