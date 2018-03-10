منزل و لوازم مورد نیاز برای خانواده معلولان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از جوابیه روابط عمومی بهزیستی آذربایجان غربی آمده است، پیرو انتشار گسترده خبر تخریب منزل مسکونی معلولین در ارومیه در رسانه های محلی و ملی به استحضار مردم آذربایجان غربی و رسانه ها می رساند که بهزیستی آذربایجان غربی ضمن ابراز ناراحتی از اتفاق رخ داده بر اساس وظایف قانونی خود بر مبنای کمک به ساخت مسکن برای خانواده های دارای سه معلول مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در یکسال گذشته برای خرید مسکن به این خانواده پرداخت شده است.

در ادامه آمده است: این خانواده نیز با فروش آپارتمانی که با کمک هزینه بهزیستی خریداری شده بود قطعه زمینی خریداری و نسبت به احداث ساختمان در آنجا اقدام نموده اند که به گفته شهرداری ارومیه، ساخت و ساز غیرقانونی بوده است.

در ادامه آمده است: با توجه به ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به این موضوع پیرو دستور مستقیم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،ریاست سازمان بهزیستی و استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل بهزیستی استان با حضور در منزلی که توسط این خانواده چند روز پیش از این حادثه اجاره شده بود و معلولین در آنجا اسکان داشتند از نزدیک موضوع را پیگیری و دستورات لازم برای حل مشکل این خانواده محترم صادر شد.

جوابیه بهزیستی آذربایجان غربی می افزاید: به دستور وزیر کار هزینه ودیعه مسکن و نیز اجاره بها به مدت یکسال پرداخت و اثاثیه منزل برای این خانواده نیز تهیه و خریداری شد. به اطلاع مردم می رساند که با وجود تبلیغات منفی صورت گر فته برای بهره برداری های لازم، معلولین عزیز در زمان حادثه در محل حضور نداشته و در تمام ساخت و تخریب در کمتر از ۲۴ ساعت رخ داده است.