کتاب «انسان و مرگ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «انسان و مرگ: درآمدی بر مرگ شناسی» نخستین کتابی است که درزمینه مرگ در زبان فارسی تالیف شده‌است. مرگ شناسی یا تاناتولوژی (Thanatology) قلمرویی در روان شناسی و روان پزشکی است که از دیدگاه این علوم به موضوعاتی مانند مرگ، مردن، ماتم، داغدیدگی، خودکشی، مشکلات بیماران روبه مرگ و بازماندگان می‌پردازد.

مرگ شناسی در بسیاری از دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود و هزاران مقاله و کتاب در زمینه‌های گوناگون آن تالیف شده‌است. وجوه عملی مرگ شناسی نیز مقابله حرفه ای و کارآمد با بیماران روبه مرگ و شناسایی تاثیر ترس از مرگ و رویارویی با آن در بروز انواع روان نژندی‌ها و اختلالات روانی و رفتاری را موجب شده است.

نخستین ویراست کتاب انسان و مرگ در اسفند ۱۳۷۲ و دومین ویراست آن با تجدید نظر در مطالب کتاب در بهار ۱۳۸۷ توسط نشر مرکز منتشر شد.

ویراست دوم شامل مقدمه ای کوتاه بر چاپ دوم و مقدمه ای بلند بر چاپ اول است. در این کتاب جهانی و مباحث اصلی مرگ شناسی در ۷ فصل مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:

۱ – معانی، مفاهیم و واکنش های هیجانی

۲ – مرگ و بشر

۳ – جنبه های فرهنگی مرگ

۴ – مرگ و روان نژندی ها

۵ – ملاحظات درمانی

۶ – واکنش ماتم

۷ – خودکشی

در ویراست دوم کتاب انسان و مرگ، برخی واژه ها، اصطلاحات و تعابیر مربوط به مرگ شناسی نیز درج شده است.

در سایر بخش های سایت گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی در ارتباط با این کتاب وجود دارد که خوانندگان می‌توانند به آنها مراجعه کنند.

چاپ دوم ویراست دوم کتاب «انسان و مرگ» در ۳۵۲ صفحه از سوی نشر مرکز به قیمت ۴۸۵۰۰ تومان منتشر شده است.