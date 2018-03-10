نیازی به کشورهای خارجی در عرصه پزشکی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر٬ علی نوبخت صبح شنبه در جشنواره عمران سلامت جهرم گفت: پیش از انقلاب افزون‌بر ۵ هزار پزشک خارجی در کشور فعالیت داشتند که اکنون بی‌نیاز از پزشک خارجی هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران به تربیت و صدور پزشک اقدام کرده است، افزود: امروز در جایگاهی قرار داریم که هیچ بیماری نیاز به سفر به خارج از کشور جهت درمان ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تحول نظام سلامت را طرحی عظیمی در عرصه خدمت به مردم‌ برشمرد و بیان کرد: در گذشته ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بود که تنها ۵.۳ دهم درصد درآمد ناخالص داخلی صرف سلامت می‌شد.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید انسان نیز توسعه یافته باشد٬ افزود: مردم در بیمارستان‌های دولتی نباید جز غم بیماری مشکلی احساس کنند که با طرح تحول سلامت گام بزرگی در برداشته شده است.