۳۳ درصد خسارت سیل پارسال تخصیص یافت/شناسایی چهار منطقه رانشی

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده صبح امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: پس از آن که سازمان هواشناسی وضعیت خطرناک هوا را به ستاد بحران استان اعلام می کند، جلسه ای در این خصوص برگزار و نسبت به تعطیلی و یا عدم تعطیلی مدارس و ادارات تصمیم گیری می شود؛ در صورتی که ابزار و تجهیزات پیش بینی دچار مشکل شود، باید تا دقیقه ۹۰ به انتظار بنشینیم.

وی با اشاره به اینکه نباید اقدامات انجام شده در ستاد مدیریت بحران استان را نادیده گرفت، افزود: بیش از ۱۲ سال است که خوزستان با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم می کند، اما متاسفانه هیچ گونه فعالیت کارشناسی در این زمینه صورت نگرفت؛ پس از گرد و غبار شدید در بهمن ماه سال ۹۵ و ورود دولت و همچنین تذکر مقام معظم رهبری اقدامات بسیاری در این خصوص انجام شد.

مدیرکل بحران استانداری خوزستان با اشاره به عدم پرداخت های زیست محیطی برخی دستگاه ها و شرکت ها در خوزستان تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار در استان خوزستان وجود دارد و حل معضل گرد و غبار در این استان حداقل پنج سال زمان نیاز دارد.

مسئولیت خشک شدن هورالعظیم را هیچ نهادی بر عهده نگرفت

حاجی زاده اظهار کرد: تالاب هورالعظیم خشک شد و هیچ سازمان و یا نهادی اعلام نکرد که این اتفاق به چه دلیل رخ داده است؛ ۱۰ هزار هکتار از این تالاب را به بهانه استخراج نفت خشک کردند.

وی با اشاره به بی اهمیتی چهار اصل مهم پیش بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی در ستاد بحران استان در سال های گذشته گفت: در این زمان علاوه بر توجه به این چهار اصل مهم، برنامه های دیگری هم مانند پژوهش، آموزش، کمیته فنی، اطلاع رسانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حاجی زاده با اشاره به اینکه استان در حوزه آموزش ستاد بحران به چند قطب از جمله ماهشهر، رامهرمز و دزفول تقسیم شد، گفت: ام الحجار و ام الغزلان دو روستای شادگان بودند که بیش از ۲۰ سال شاهد پیشروی رودخانه بودند و توجهی به آنها نمی شد، اما در این زمان برای استحام سازی این بخش، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به سازمان آب و برق اختصاص داده شده است.

چهار منطقه رانشی در استان شناسایی شد

وی خبر داد: چهار منطقه رانشی میراحمد دهدز، گلگیر مسجدسلیمان، شهیون دزفول و سید نبی واقع در شوش شناسایی شده که هر کدام از آنها حداقل پنج میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند.

مدیرکل بحران استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اعتبار ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی مقاوم سازی، دو و نیم برابر شد، افزود: گردهمایی مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران کل مدیریت بحران سراسر کشور به مدت دو روز به میزبانی خوزستان در سالن اجتماعات شرکت توسعه نیشکر برگزار می شود.

حاجی زاده با اشاره به اینکه با کم ترین میزان اعتبار، سیل بندهای شعیبیه شوشتر سال گذشته بازسازی شد، گفت: اعتبارات سیل سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان ابلاغ و تخصیص آن صفر اعلام شد؛ با پیگیری های متعدد این اعتبار را برای اولین بار به سال جاری تنفیذ و در نهایت ۳۳ درصد آن حدود ۱۲ میلیارد تومان تخصیص داده شد؛ در سیل ۹۵ نیز بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به استان وارد شد ولی اعتبار اختصاصی به آن ۳۳ میلیارد تومان بود که آن هم در حال برگشت بود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح توزیع آب افزود: در حوزه کشاورزی سال گذشته بیش از ده ها جلسه در شهرستان ها و مرکز استان برگزار شد و در صورتی که ستاد بحران در این خصوص ورود نمی کرد، مشکلاتی پیش می آمد.