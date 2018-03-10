هنر عکاسی در هرمزگان باید به دنبال نگاه نو و استعدادهای جوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا درویش نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: هرمزگان ظرفیت بالایی در هنر عکاسی دارد که باید در آن به دنبال نگاه های نو و استعدادهای جوان بود.

درویش نژاد عنوان کرد: ما به دنبال اجرای دو هدف نگاه علمی به عکس و کشف استعدادهای جوان و نگاه تازه در برگزاری این جشن عکس بودیم که نتیجه آن در زمانهای آینده حاصل می شود.

وی تصریح کرد: عکس هم به لحاظ زیبایی بصری و هم به لحاظ مفهومی و معنایی دارای باز غنایی فراوانی است که به عنوان یکی از هنرهای اصلی طرفداران خود را دارد.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: عکس به دلیل اینکه یک اتفاق، یک صحنه زیبا و یا یک معنایی را بازگو میکند بسیار تاثیر گذارتر از دیگر هنرها می تواند باشد.

درویش نژاد با یادآوری اینکه استعدادی های زیادی در هرمزگان وجود دارد که هنوز ناشناخته مانده اند گفت: بسیاری از جوانان و یا افرادی که فضایی برای ارائه آثار خود ندارد همچنان ناشناخته مانده اند که برگزاری این گونه جشن ها می تواند به شناخت بهتر این استعدادها کمک کند.

وی افزود: استعدادهای جوان میتوانند با استفاده از تجربه پیشکسوتان هنر عکاسی درهرمزگان و آموزش های لازم از طریق انجمن عکاسان این هنر را در خودشان تقویت و آثار جدید با نگاه های نو خلق کنند.

درویش نژاد با اشاره به اینکه داوری برگزاری جشنواره های عکاسی میتواند مسیر پیشرفت را برای بسیاری از هنرمندان هموارتر کند اذعان داشت: بسیاری از عکاسانی هم که در این حرفه مشغولند میتوانند با شرکت در این جشنواره ها خود را محک بزنند و نقاط قوت و ضعف خود را بیابند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: با نگاهی به نمایشگاه و گفتگویی که با برخی از عکاسان این جشن داشتم به جرات میتوان گفت که عکسها از پختگی و عمق خوبی برخوردار بودند بسیاری از عکاسانی را که از گذشته می شناختم با آثار بسیار قابل قبولی در این دوره حضور یافته بودند، انتخاب سوژه و حتی رنگ ها بسیار با دقت و ظرافت انتخاب شده بود.

درویش نژاد عنوان کرد: آنچه از برآیند این نمایشگاه بدست می آیند رشد و ارتقا کیفیت هنر عکاسی درهرمزگان است که میتواند هنرمندان عکاس هرمزگانی را در کشور و یا عرصه بین المللی مطرح کند.

وی در خصوص برگزاری جشنواره اردیبهشت در سال جدید تصریح کرد: مقداری از منابع مالی برای برگزاری این جشنواره ملی که با نام هرمزگان است تامین شده که امیدواریم در سال جدید بدون هیچ خللی برگزار شود.

درویش نژاد دلیل برگزار نشدن این جشنواره در سالهای گذشته را اینگونه بیان کرد: یکی از مهمترین دلیل ها عدم تامین منابع مالی بود و دومین دلیل اهمیت کیفیت برگزاری این جشنواره زیرا اگر با دست خالی برگزار میکردیم مطمئنا جشنواره خوب و با کیفیتی نبود ترجیح دادیم که با تامین منابع و با کیفیتی در شان این هرمزگان برگزار شود.

وی درباره برگزاری جشنواره تئاترضامن آهو نیز توضیح داد: طبق روال هر ساله این جشنواره درهرمزگان برگزار می شود اما بر اساس تصمیم های اتخاذ شده در راستای تمرکز زدایی در آستان قدس نیزبرگزار می شود اما جشنواره ضمن آهو در بندرعباس پا برجا خواهد بود.