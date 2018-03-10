انتقال ۱۹هزار بیمار با اورژانس هوایی/آماده باش برای چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در نشست خبری، اظهارداشت: حدود یک سال است که از سازمان شدن اورژانس کشور می گذرد. در این مدت، این سازمان توانسته در بحران ها موفق تر عمل کند که از جمله آنها می توان به زلزله کرمانشاه، مسدود شدن جاده ها بر اثر برف و... اشاره کرد.

وی افزود: اکنون تعداد بالگردهایمان را به ۳۴ فروند رسانده ایم و پیگیر افزایش آنها هستیم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور اظهارکرد: از امسال دو فروند بالگرد به مدت ۵ سال به سازمان اورژانس کشور امانت داده شده و امروز طی تفاهم نامه عملا این دو بالگرد به سازمان اورژانس تعلق یافت.

وی ادامه داد: اورژانس هوایی تا امروز توانسته بیش از ۱۹ هزار بیمار را جابجا کند که حدود ۶۰ درصد از آنها مستقیماً به اتاق عمل رفتند. همچنین در حال تجهیز و نوسازی ناوگان زمینی هستیم.

کولیوند گفت: اضافه کردن موتورآمبولانس ها در شهر تهران بسیار اقدام خوبی بود که هم زمان رسیدن به بیمار را کاهش داده و هم مصرف سوخت را بسیار پایین آورده است. ما برای موتورآمبولانس ها با تجرب ترین پرسنل خود را به کار گرفته ایم.

وی ادامه داد: بزودی ۵۰۰ تا ۶۰۰ موتورآمبولانس دیگر به کلانشهرها اضافه خواهد شد. همچنین اضافه کردن دستگاه سونوگرافی پرتابل در ماشین های آمبولانس توانسته تا حدود زیادی ما را در ارائه خدمات به بیمار یاری کند.

کولیوند اظهارکرد: سیستم کد ۲۴۷ که در خصوص خدمات ویژه برای بیمارانی که دچار سکته حاد قلبی می شوند و سیستم کد ۷۴۲ برای بیماران سکته حاد مغزی فعال شده است که بیمار را در سریع ترین زمان به نزدیک ترین مراکز درمانی منتقل می کند. در خصوص این دو کد، سوالی که مقام معظم رهبری در ابتدای سال مطرح کردند را اجرایی کرده ایم. این خدمات به تمام مردم کشور چه در شهر و چه در روستا ارائه می شود.

وی اظهارکرد: برای ناشنوایان سیستم خاصی را طراحی کرده ایم که بتواند از طریق پیامک درخواست کمک کند و همچنین اپلیکیشنی را در این خصوص طراحی کرده ایم که در آن آموزش های لازم داده شده است.

کولیوند گفت: نقشه مخاطرات جامعه شهری را به صورت یک نرم افزار درآورده ایم که در دسترس عموم قرار گرفته است. برای آموزش نیروی انسانی نیز اقداماتی انجام شده است. ما برای آموزش همگانی نیز در مدارس و مساجد و سراهای محله ها حضور یافته ایم.

سرپرست اورژانس کشور ادامه داد: قرار است که در سینماها یک دقیقه قبل از پخش هر فیلم آموزش ها و آگاهی هایی به مردم داده شود.

وی افزود: اورژانس دریایی نیز در بندرعباس راه اندازی شده است و امیدواریم با توسعه نیروهای انسانی و افزایش تجهیزات بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه دهیم.

کولیوند در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت: بیشترین مصدومان را در سال گذشته به ترتیب دانشگاه ایران، استان آذربایجان، دانشگاه تهران و استان کردستان داشته اند. آقایان چهار برابر بیشتر از خانم ها دچار آسیب دیدگی شده بودند. همچنین ۹۱ درصد مصدومان در شهرها و مابقی نیز در روستاها حادثه دیده بودند.

سرپرست اورژانس افزود: بیشترین محل های حادثه خیابان ها و کوچه ها بودند. ۳۵ درصد آسیب دیدگان چهارشنبه سوری دانش آموزان بودند. طبق آماری که به دست آوردیم ۵۶ درصد مواد محترقه را از دست فروش ها خریداری می کنند. مصدومان حوادث چهارشنبه سوری ۴۹ درصد در اندام های فوقانی و ۲۹ درصد در چشم دچار آسیب شده بودند. در سال گذشته ۵ نفر بر اثر این حوادث فوت و ۲۰ نفر نیز دچار معلولیت شده اند. همچنین ۷۱ درصد مصدومان در رنج سنی ۶ تا ۱۸ سال بودند.

کولیوند گفت: ۲۹ درصد از مصدومان سرپایی درمان شدند و اکنون پس از گذشت یک سال حدود ۷۷ درصد از مصدومان حادثه چهارشنبه سوری بهبود یافته اند اما بسیاری دیگر از آنها هنوز تحت درمان هستند.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم مانع از شادی مردم شویم اما می بایست به مردم برای جلوگیری از آسیب ها، آگاهی برسانیم.

کولیوند افزود: اورژانس کشور از ۲۵ اسفند ماه سال جاری تا ۱۶ فروردین ۹۷ در آماده باش کامل قرار دارد و نظارت هایی را در تمام مسیرها خواهیم داشت. علاوه بر پایگاه های ثابت، پایگاه های سیاری را نیز راه اندازی کرده ایم.

در ادامه این نشست پیمان صابریان سرپرست اورژانس تهران درباره آمادگی اورژانس تهران برای چهارشنبه سوری گفت: حدود ۱۷۲ پایگاه در سطح شهر تهران آماده شده و ۱۱۰ تا ۱۴۰ پایگاه استقرار داخل شهری در نقاط حادثه خیز سال گذشته خواهیم داشت.

وی افزود: آماده باش ۷ دستگاه اتوبوس آمبولانس و کلیه پایگاه ها و نیروهای عملیاتی و ستادی نیز اعلام شده است.

صابریان در پایان گفت: تمام مرخصی های روز چهارشنبه سوری برای پرسنل اورژانس لغو شده است.