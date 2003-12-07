هيئتي از كميسيون حقوق بشر اسلامي به كانادا اعزام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كميسيون حقوقي بشر اسلامي اعلام كرد: پيرو پيگيريهاي اين كميسيون در مورد پرونده قتل آقاي كيوان تابش دركانادا و پذيرش پيشنهاد كميسيون توسط مقامات كانادايي جهت بررسي و تحقيق اين موضوع، از فردا هيئتي دونفره مركب از حقوقدانان كشورعازم اوتاوا مي شوند تا به مدت يك هفته جوانب موضوع را بررسي و ضمن ملاقات با مقامات و نهادهاي ذيربط كانادا گزارش خود را به كميسيون ارايه كنند.

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