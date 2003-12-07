براي بررسي پرونده مرگ كيوان تابش
هيئتي از كميسيون حقوق بشر اسلامي به كانادا اعزام مي شود
هيئتي از كميسيون حقوق بشر اسلامي براي بررسي پرونده مرگ كيوان تابش به كانادا اعزام مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كميسيون حقوقي بشر اسلامي اعلام كرد: پيرو پيگيريهاي اين كميسيون در مورد پرونده قتل آقاي كيوان تابش دركانادا و پذيرش پيشنهاد كميسيون توسط مقامات كانادايي جهت بررسي و تحقيق اين موضوع، از فردا هيئتي دونفره مركب از حقوقدانان كشورعازم اوتاوا مي شوند تا به مدت يك هفته جوانب موضوع را بررسي و ضمن ملاقات با مقامات و نهادهاي ذيربط كانادا گزارش خود را به كميسيون ارايه كنند.
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