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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

بسیج همگانی ادارات و سمن ها برای پاکسازی شهرهای استان

بسیج همگانی ادارات و سمن ها برای پاکسازی شهرهای استان

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بسیج همگانی ادارات و سمن ها برای پاکسازی شهرهای استان در راستای استقبال از نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد خدمات سفر استان افزود: ضرورت دارد که بسیج همگانی ادارات با حضور همه نیروها و سمن ها انجام شود و پاکسازی مناطق مورد نظر عملیاتی و یک روز واحد نیز برای شروع عملیات مشخص شود.

فیلی اظهار داشت: باید پاکسازی حداقل ۱۵ کیلومتری ورودی و خروجی شهرهای استان و به بخصوص شهرهای گردشگر پذیر انجام شود.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به ضرورت معرفی کشیک های ایام نوروز، گفت: حوزه های مختلف باید کشیک های خود را معرفی کنند تا برنامه ریزی های لازم این بخش عملیاتی شود.

فیلی ابراز داشت: همچنین در جلسه ای طی هفته جاری ارائه گزارش کمیته های خدمات سفر به استاندار انجام خواهد شد.

وی بر ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: بازرسی و نظارت بر روند ارائه خدمات، اجرایی و کنترل مناسب نیز انجام می شود.

کد مطلب 4248050

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