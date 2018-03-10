بسیج همگانی ادارات و سمن ها برای پاکسازی شهرهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد خدمات سفر استان افزود: ضرورت دارد که بسیج همگانی ادارات با حضور همه نیروها و سمن ها انجام شود و پاکسازی مناطق مورد نظر عملیاتی و یک روز واحد نیز برای شروع عملیات مشخص شود.

فیلی اظهار داشت: باید پاکسازی حداقل ۱۵ کیلومتری ورودی و خروجی شهرهای استان و به بخصوص شهرهای گردشگر پذیر انجام شود.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به ضرورت معرفی کشیک های ایام نوروز، گفت: حوزه های مختلف باید کشیک های خود را معرفی کنند تا برنامه ریزی های لازم این بخش عملیاتی شود.

فیلی ابراز داشت: همچنین در جلسه ای طی هفته جاری ارائه گزارش کمیته های خدمات سفر به استاندار انجام خواهد شد.

وی بر ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: بازرسی و نظارت بر روند ارائه خدمات، اجرایی و کنترل مناسب نیز انجام می شود.