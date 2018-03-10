به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل تجربه جدیدی از بررسی طرح‌های توسعه محور را پشت سر گذاشت.

طرح الحاق روستای خوجین به شهر و تبدیل آن به شهر که مدتی است توسط مشاور اجرا می‌شود، با وجود اصرار شهرداری خلخال مصوب نشد و در تجربه‌ای ناآشنا، استاندار اردبیل نظر و خواست مردم ساکن در روستا را ملاک اصلی عملیاتی شدن این طرح دانست.

در این جلسه شهردار خلخال با بیان اینکه خود اهل روستای خوجین است، خواستار الحاق این روستا به شهر شد و تأکید کرد: این طرح مزایا و معایبی دارد.

فاطمه جوادی با بیان اینکه ورودی گردشگران شمال کشور از این روستا بوده و تبدیل به شهر مزایایی در راستای توسعه منطقه خواهد داشت، اضافه کرد: از سویی معیشت اصلی ساکنان دامداری است و با اجرای این طرح در واقع باید دامداران از این مکان و محدوده شهر انتقال داده شوند.

وی متذکر شد: از سویی ممکن است در ابتدا این تغییرات به دلیل کمبود امکانات مشکلاتی برای ساکنان به دنبال داشته باشد اما در ادامه و در افق ۲۰ ساله منجر به توسعه منطقه خواهد شد.

این تأکیدات که با مخالفت دانشگاهیان و کارشناسان مواجه شد، در حالی از سوی شهردار خلخال مطرح شد که خوجین بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین روستاهای شهرستان خلخال است که بعد از روستای «لرد» در سمت جنوبی شهرستان خلخال پرجمعیت‌ترین آبادی شهرستان خلخال به شمار می‌رود و جمعیت ساکن در آن از کل جمعیت بعضی از دهستان‌های خلخال بیشتر است.

فعالیت اقتصادی و حیات این روستا در وضعیتی تداوم داشته که بیش از ۲۰۰ روستا در سال‌های اخیر در استان اردبیل خالی از سکنه شده و روستاهایی از جمله خوجین نمونه روستاهای موفق هستند.

هویت فرهنگی روستا در معرض تهدید

موضوعی که رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت توجه به آن تأکید کرد و افزود: هزینه‌های قابل‌توجهی برای مهاجرت معکوس روستاها انجام می‌شود و با این طرح ما دو دستی روستایی را نابود می‌کنیم.

گودرز صادقی تصریح کرد: اینکه روستا به شهر هروآباد الحاق شود باید از خود مردم نظرسنجی کرد و باید توجه داشت لهجه خوجین متفاوت از هروآباد است و این مهم می‌تواند به هویت فرهنگی و اجتماعی ساکنان لطمه وارد سازد.

از سویی رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز با ابراز گله‌مندی از این تغییرات متذکر شد: دامداری شغل اصلی ساکنان این روستا است و بالغ بر ۱۵۰ هکتار زمین زراعی در این روستا داریم.

خلیل نیکشاد تصریح کرد: از سویی زنبورداری این روستا از کیفیت قابل‌توجهی برخوردار است و نباید تمامی این امتیازات از بین برود.

در عین حال و در وضعیتی که معاون عمرانی استانداری اردبیل با اعلام مخالفت‌ها ابراز ناراحتی و از طرح جزئیات در جلسه شورای برنامه‌ریزی ابراز گله‌مندی کرد، استاندار اردبیل جویای نماینده‌ای از شورای روستای خوجین شد.

اکبر بهنام جو تصریح کرد: قیمت زمین در خود خوجین به مراتب بیشتر از خلخال است و ساخت‌وسازها به مراتب با کیفیت بیشتر انجام شده است.

وی افزود: با تبدیل به شهر، عوارض ساخت‌وساز افزایش یافته و در نتیجه ساخت‌وسازها دچار مشکل می‌شود.

استاندار اردبیل متذکر شد: از سویی امروز در گردشگری موضوع بوم گردی روستایی مطرح است که با تبدیل روستا به شهر این مقوله نیز حذف خواهد شد.

بهنام جو متذکر شد: به نظر می‌رسد خود مردم ساکن در روستا موافق این طرح نیستند و نماینده‌ای نیز در شورای برنامه‌ریزی ندارند.

با وجود اصرار شهردار خلخال مبنی بر اینکه روستاییان رضایت دارند و با این وجود شورا مایل نیست این طرح به نام آن ها عملیاتی شود، با اجرای طرح برای دومین بار در شورای برنامه‌ریزی استان مخالفت شد تا نظر مردم ساکن جلب شود.