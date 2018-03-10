کاهش ۳۹درصدی جرائم خشن در بندرعباس/۵ هزار سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، اسماعیل مشایخ گفت: ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس از ابتدای سال جاری تا کنون، با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، ۱۱ هزار و ۷۲۰ دستگاه موتورسیکلت و پنج هزار و ۴۴۶ خودرو سبک و سنگین متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در این مدت با تلاش مأموران، پنج هزار و ۷۲۸ سارق ،۳۱۰ قاچاقچی مواد مخدر ،دو هزار و ۵۳۳ خرده فروش، ۳۸۷ قاچاقچی کالا دستگیر و ۱۷ هزار و ۵۱۹ معتاد متجاهر و خیابانی جمع آوری شدند.

این مسئول انتظامی با اشاره به کاهش ۳۹ درصدی وقوع جرائم خشن در شهرستان، ادامه داد: طی این مدت بیش از هفت تن انواع مواد مخدر، ۱۸۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و در زمینه کشف جرائم خشن ۱۳ درصد افزایش داشتیم.

مشایخ تاکید کرد: هزار و ۲۹۱ فقره پرونده کالای قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال تشکیل که در این زمینه نیز ۶۶ درصد افزایش را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اجرای بیش از دو هزار طرع عملیاتی و پاکسازی در شهرستان اذعان داشت:۲۵۲ هزار و ۴۹۲ فقره تماس با ۱۱۰ شهرستان حاصل شده است.

مشایخ تاکید کرد: عموم شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.