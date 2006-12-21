استراتژی محوری، تنها راه پیشرفت ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر درساری، دکتر مهرزاد حمیدی با بیان مطلب فوق در اولین همایش تربیت بدنی و ورزش استان، چالش ها و فرصت ها در دانشگاه مازندران افزود: این شیوه باعث انسجام بخشی، مشهود سازی ظرفیت ها، همسوئی، اتفاق ورزش شده و مانع بازدارندگی و اتلاف منابع خواهد شد و از این رو استراتژی محوری تنها راه رشد و پویایی ورزش کشور است.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پرهیزاز سلیقه محوری درجهت گیریهای کلان مدیریت کشور افزود: سند راهبردی نظام تربیت بدنی و ورزش کشور که برگرفته از ارکان اصلی طرح جامع ورزش است درهیات دولت به تصویب رسید و در قانون برنامه چهارم توسعه بر هماهنگی اقدامات عرصه ورزش منطبق با مندرجات سند راهبردی درسال 84 تکلیف شد.



سیدهادی حسینی، مدیرکل تربیت بدنی مازندران نیز درسخنانی ضمن انتقاد از توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت ها درعرصه ورزش کشور گفت: متاسفانه تمامی امکانات و باشگاههای معتبر در شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت متمرکز شدند که این موضوع موجب معضلات فراوانی، از جمله کوچ ورزشکاران از استان می شود.



وی فقدان سنخیت مناسب میان تشکیلات ورزشی با نیازجامعه، کاربردی نبودن علوم ورزشی، تغییر رویکرد ورزش از پهلوانی به قهرمانی را از جمله چالش های موجود در تربیت بدنی استان ها دانست.



حسینی با ابراز امیدواری از اینکه با ایجاد تعامل بیشترمیان مراکز علمی، تحقیقاتی و مراکز اجرائی زمینه توسعه وگسترش هر چه بیشتر ورزش استان فراهم می شود خواستار توجه بیشتر دانشگاهها به آموزش فنون و مهارتهای ورزشی به دانشجویان شد.



دکتر شادمهرمیردار، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران و دبیراین همایش با ناکافی دانستن میزان بودجه پژوهشی دانشگاهها دربخش تحقیقات ورزشی گفت : با توجه به حضورمحققان و دانشجویان در دانشگاهها ما شاهد هرم معکوس بودجه تحقیقات ورزشی کشورهستیم.



وی افزود: در حال حاضر تنها 4 درصد بودجه تحقیقات کشور به آموزش عالی اختصاص یافته است و از 43 هزارمحقق کشور 1105 نفر را محققان بخش تربیت بدنی تشکیل می دهند که همین تعداد اندک امکان پژوهش مورد نظر برای برون رفت ازچالش ها را به دلیل کمبود بودجه ندارند و بخش اعظم بودجه تحقیقاتی ورزش کشوربه بخش های غیردانشگاهی اختصاص می یابد.



یاد آور می شود اولین سمینار"تربیت بدنی و ورزش استان، چالش ها و فرصت ها" با حضورمدیران بخش های مختلف ورزش، محققان و دانشجویان این رشته به میزبانی دانشگاه مازندران وهمکاری اداره کل تربیت بدنی استان دربابلسربرگزارشد و از میان 40مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش 10مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد و سایرمقالات به صورت پوستر و چاپ درکتاب مجموعه مقالات در اختیارحضار قرارگرفت.