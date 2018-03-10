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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

فرمانده انتظامی استان قم:

کاهش ترافیک عوارضی قم - تهران در گرو عزم جدی مسئولان است

کاهش ترافیک عوارضی قم - تهران در گرو عزم جدی مسئولان است

قم - فرمانده انتظامی استان قم اخذ عوارض در محل عوارضی قم - تهران را باعث ایجاد ترافیک در ایام نوروز دانست و گفت: برای کاهش ترافیک در این مکان نیازمند عزم جدی مسئولان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در نشست تعاملی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با تأکید بر این که روحیه فداکاری و خدمتگزاری در مجموعه‌های پلیس و هلال احمر به خوبی مشاهده می‌شود، لازمه خدمت مطلوب به مردم را شناخت ابعاد ترکیب جمعیتی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست.

وی در ادامه با تجلیل از اقدام مشترک هلال احمر و پلیس در نوروز ۹۶، خاطرنشان کرد: هم افزایی سازمان‌هایی همچون هلال احمر و نیروی انتظامی باعث وحدت عمل و در نتیجه امیدواری جامعه می‌شود.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که تفکرات مقطعی و کوتاه مدت مشکلات را حل نمی‌کند، جامعه‌گرا و کلی نگر بودن را به عنوان دو اصل مهم در خدمت رسانی به شهروندان برشمرد.

وی سپس با اشاره به لزوم اهمیت حمایت و پشتیبانی همه جانبه مردم از دستگاه‌ها خصوصاً نیروی انتظامی و هلال احمر، افزود: طی رزمایش مشترک با حضور دستگاه‌های خدمت رسان، خدمات نوروزی در قم همزمان با سراسر کشور از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.

مجتبایی در ادامه با بیان این که اخذ عوارض در محل عوارضی «قم-تهران» باعث می‌شود تا در ساعاتی در ایام نوروز شاهد حجم ترافیک زیادی باشیم، گفت: کاهش ترافیک عوارضی «قم-تهران» در گرو عزم جدی مسئولان است.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: همچون سال‌های گذشته امسال نیز برای خدمت به هموطنان در محل عوارضی «قم-تهران» کانکس فرماندهی انتظامی استان قم را مستقر خواهیم کرد.

محمد گلفشان، مدیرکل جمعیت هلال احمر استان قم نیز طی سخنانی هم پوشانی و هم افزایی دستگاه‌ها را باعث ارتقاء ضریب احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: در بحث‌های درمانی، امدادی و امنیتی بحمدالله تعاملات و همکاری خوبی بین دستگاه‌های استانی شاهد هستیم.

کد مطلب 4248124

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