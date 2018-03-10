به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در نشست تعاملی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با تأکید بر این که روحیه فداکاری و خدمتگزاری در مجموعه‌های پلیس و هلال احمر به خوبی مشاهده می‌شود، لازمه خدمت مطلوب به مردم را شناخت ابعاد ترکیب جمعیتی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست.

وی در ادامه با تجلیل از اقدام مشترک هلال احمر و پلیس در نوروز ۹۶، خاطرنشان کرد: هم افزایی سازمان‌هایی همچون هلال احمر و نیروی انتظامی باعث وحدت عمل و در نتیجه امیدواری جامعه می‌شود.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که تفکرات مقطعی و کوتاه مدت مشکلات را حل نمی‌کند، جامعه‌گرا و کلی نگر بودن را به عنوان دو اصل مهم در خدمت رسانی به شهروندان برشمرد.

وی سپس با اشاره به لزوم اهمیت حمایت و پشتیبانی همه جانبه مردم از دستگاه‌ها خصوصاً نیروی انتظامی و هلال احمر، افزود: طی رزمایش مشترک با حضور دستگاه‌های خدمت رسان، خدمات نوروزی در قم همزمان با سراسر کشور از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.

مجتبایی در ادامه با بیان این که اخذ عوارض در محل عوارضی «قم-تهران» باعث می‌شود تا در ساعاتی در ایام نوروز شاهد حجم ترافیک زیادی باشیم، گفت: کاهش ترافیک عوارضی «قم-تهران» در گرو عزم جدی مسئولان است.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: همچون سال‌های گذشته امسال نیز برای خدمت به هموطنان در محل عوارضی «قم-تهران» کانکس فرماندهی انتظامی استان قم را مستقر خواهیم کرد.

محمد گلفشان، مدیرکل جمعیت هلال احمر استان قم نیز طی سخنانی هم پوشانی و هم افزایی دستگاه‌ها را باعث ارتقاء ضریب احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: در بحث‌های درمانی، امدادی و امنیتی بحمدالله تعاملات و همکاری خوبی بین دستگاه‌های استانی شاهد هستیم.