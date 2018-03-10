بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۸۷ در وضعیت سالم ثبت شد اما نسبت به روزهای گذشته شاهد افزایش غلظت آلاینده ها هستیم.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در تمامی ایستگاه های سنجش آلودگی اصفهان در وضعیت سالم و برخی در آستانه ناسالم ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌ های میدان احمد آباد با ۸۹، چهارباغ خواجو ۹۰، استانداری ۸۵، خیابان پروین ۹۰، خیابان دانشگاه ۸۰، رودکی ۷۲ و بزرگراه خرازی ۱۰۰ در وضعیت سالم ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهرستان در وضعیت سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در سجزی با میانگین شاخص کیفی ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است و در نجف آباد با ۷۸، خمینی‌شهر ۸۲، شاهین شهر ۸۶ و مبارکه ۷۵ در وضعیت سالم گزارش شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.