۲۰ میلیارد ریال برای مرمت خانه های تاریخی در آمل صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرسلیمانی بعدازظهر شنبه در آئین افتتاحیه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی - ورزشی سازمان نرم افزاری است، افزود: اکثر سازمان های شهرداری آمل رویکرد اجرایی دارند اما این سازمان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فعالیت خواهد کرد.

شهردار آمل با بیان اینکه از مدیران ادارات انتظار همکاری با این سازمان داریم، گفت: آمل از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و باید این ظرفیت ها را بیشتر کنیم.

امیرسلیمانی با اشاره به اینکه شهرداری آمل بیش از ٢۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی خانه های قدیمی در آمل هزینه کرده است افزود: شهرداری این خانه ها را به این سازمان واگذار کرد تا این مهم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه طرح توسعه اماکن ورزشی در دستور کار شهرداری آمل در سال ٩٧ است، افزود: ٢ سالن ورزشی بانوان و قدیر که متعلق به ورزش اقایان بود به این سازمان واگذار کردیم.

امیر سلیمانی خاطر نشان کرد: از مدیر این سازمان انتظار داریم در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یکسان و هماهنگ کار و در مسیر خود حرکت کند.

حسین شمس سرمربی سابق تیم فوتسال کشور نیز با اشاره به اینکه با افتتاح این سازمان کار بزرگی در آمل انجام شد، افزود: رسالت شما توسعه ورزش محلات است زیرا از ورزش محلات غافل شدیم و کسی به فکر ورزش محلات نیست و انتظار داریم این سازمان ساماندهی ورزش محلات را ساماندهی کند.



سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمان با بیان اینکه در تهران ۶ هزار و ۴۰۰ تیم فوتسال داریم که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران به آنها لباس برای تمرین می دهد.

شمس با اشاره به اینکه ما از تماشاگران به عنوان تهدید استفاده می کنیم اما در کشور های دیگر اطراف استادیوم غرفه های فرهنگی قرار می دهند تا خانواده ها از این فرصت استفاده کنند افزود: از قهرمانان ورزشی حمایت کنیم تا شهروندان از ورزشکاران الگو گرفته و با رغبت تلاش بیشتر جهت عنوان های قهرمانی کنند.