حضور بانوان پلیس میانجی گر کلانتری ها/۷۰درصد سازش در پرونده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی پلیس پایتخت با بیان این مطلب گفت: امسال ۷۰ درصد پرونده های جرائم قابل گذشت با تلاش این میانجی گران به سازش منجر شد.

وی با اشاره به تاکیدات فرمانده انتظامی تهران بزرگ مبنی بر تقویت موضوعات مربوط به مددکاری بویژه با حضور بانوان گفت: با تاکید فرمانده انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ارتقای مهارت های بانوان پلیس در بحث مشاوره و مددکاری، تحولات چشمگیری در این زمینه شاهد هستیم.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در راستای انجام تکالیف ضابطین قضایی و نیز تبعیت از تکلیف شرعی و سازمانی مبنی بر تلاش جهت اصلاح ذات البین طرفین دعوی در جرائم قابل گذشت که پرونده هایی در مراجع انتظامی و قضایی مطرح شده است، بانوان پلیس میانجی گر در واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی به برگزاری جلسات با حضور طرفین می پردازند.

معاون اجتماعی پلیس پایتخت اضافه کرد: این بانوان تحصیلکرده در رشته های حقوق، علوم تربیتی،روان شناسی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی با استفاده از تکنیک های به روز مشاوره، مصالحه فی مابین طرفین در کلانتری ها را در دستور کار خود قرار می دهند.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری در ۷۰ درصد پرونده های جرائم قابل گذشت شاهد حصول سازش بوده ایم، گفت: از تدابیر رییس محترم پلیس پایتخت آن است کلیه پرونده های قابل گذشت بالاخص اختلافات خانوادگی بدوا توسط این میانجی گران بررسی ، جهد و تلاش در راستای رفع اختلافات آنان و تحکیم بنیان خانواده ها بعمل آید.