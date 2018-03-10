۷۴ میلیون و ۷۵۹ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۷۴ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۹۰ سهم به ارزش ۲۱۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۵۶ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۴۴ درصد معاملات هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۵۶ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۹ شرکت بود و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۷۷ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۶ هزار و ۸۶۰ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، یک هزار و ۱۰۲ واحد کاهش یافت.