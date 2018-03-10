کاستی های خدمات رسانی به مسافران نوروزی در آستارا برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش بعد ازظهر شنبه در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان مرزی بندر آستارا با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان باید با به کار گرفتن تمام امکانات، رفاه و امنیت را که از اولویت های اصلی برای مهمانان نوروزی است، فراهم کنند،اظهار کرد: ایجاد رفاه همراه با امنیت از اولویت های اصلی برای مهمانان نوروزی است.

وی اهمیت و کیفیت بالای خدمات دهی به مسافران نوروزی را یادآور شد و گفت: باید تلاش شود تمامی گردشگران در ایام نوروز به نحو مطلوب از خدمات و امکانات بهره مند شوند و از پراکندگی و ناهماهنگی در ارائه خدمات توسط دستگاه ها با ارائه یک مدیریت واحد جلوگیری شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه جاذبه های بسیار زیبای طبیعی، تجاری، مرزی و گردشگری، آب و هوای بسیار معتدل و از همه مهم تر مهمان نوازی مردم گیلان بویژه آستارا سبب شده که این شهرستان مرزنشین مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی باشد، افزود: دستگاه های اجرایی برای توسعه گردشگری باید حضوری فعال در این زمینه داشته باشند و در این زمینه مدیریت پویا بسیار مهم است و نباید با بخشی نگری به آن نگاه کرد.

رنجکش با اشاره به ضرورت رعایت حق و حقوق شهروندی، گفت: استقرار نمایندگان اداره ها در نوروز ۹۷ در این شهرستان ضروری است.

وی تصریح کرد:در ایام نوروز باید مهمان نوازی مردم آستارا را با در اختیار گذاشتن تمام امکانات رفاهی شهرستان به نمایش بگذاریم.

فرماندار آستارا با بیان اینکه نباید کوتاهی در ارائه خدمات سبب نارضایتی گردشگران از این منطقه شود، افزود: همه دستگاه های اجرایی و خدماتی آستارا وظیفه دارند با ستاد خدمات سفر همکاری داشته و با استفاده از توانمندی هایی که دارند شرایطی بوجود آورند تا مسافران با خاطره خوبی این شهرستان مرزنشین را ترک کنند.

رنجکش در ادامه خواستار نصب دوربین های مداربسته در تمامی ادارات شهرستان مرزی آستارا و همچنین خودداری تردد خودروهای پلاک دولتی خارج از ساعات اداری در ایام نوروز شد و گفت : مدیران دستگاه های اجرایی به مصوبات جلسات برگزار شده اهمیت دهند.

نصب تابلوهای خوش آمدگویی به گیلان و شهرستان آستارا در محور ورودی به استان در گردنه کوهستانی حیران آستارا و همچنین شهرهای لوندویل توسط هلال احمر، شهرداری های آستارا و لوندویل ، بخشداری ها ، شبکه بهداشت و درمان و راه و شهرسازی از دیگر خواسته های فرماندار آستارا از مدیران این دستگاه ها و نهادها بود .

وی برضرورت آمادگی نیروی انتظامی، اورژانس و آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال و لحظه تحویل سال در آستارا و همچنین آمادگی هلال احمر برای ایجاد طرح سلامت نوروزی و امداد و نجات جاده ای تاکید کرد.

فرماندار آستارا اهمیت برگزاری برنامه های فرهنگی در ایام نوروز را یاد آور شد و اظهار کرد: تور آستارا گردی ، اجرای برنامه فرهنگی و ورزشی و بازی های بومی و محلی ، برگزاری جنگ های شادی با همکاری هنرمندان شهرستان در کنار برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در مزار شهدای آستارا و امامزادگان ابراهیم و قاسم(ع) از برنامه هایی است که در ایام نوروز در آستارا برگزار خواهد شد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با داشتن جاذبه های ساحلی، کوهستانی و اقتصادی از مهم ترین مراکز گردشگری کشور محسوب می شود و همواره پذیرای خیل عظیم مسافران از اقصی نقاط کشور است.