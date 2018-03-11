گردهمایی مدیران غذا و دارو کلان منطقه یک کشوری در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی معاونین و مدیران غذا و دارو کلان منطقه یک کشوری شامگاه شنبه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان برگزار شد.
محمدرضا شیران، معاون غذا و دارو استان مازندران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه بهمنظور بررسی و رسیدگی مسائل و مشکلات مشترک در بین دانشگاههای قطب شمال که به منطقه یک معروف هستند برگزار شد.
معاون غذا و دارو استان مازندران گفت: برای اینکه بخش سلامت در استانهای همجوار ارتقا داده شود آییننامه و بخشنامههایی در این جلسه تدوین شد تا بتواند در جهت رفع مشکلات مشترک گام بردارد.
وی افزود: در حل مسائل کشوری نقطه نظرات چند دانشگاه در قالب دانشگاههای قطب به وزارت خانه منعکس میشود که با انجام این کار وزارت خانه بهصورت تکتک با دانشگاههای مختلف مکاتبه نخواهد کرد.
شیران خاطرنشان کرد: امید است با برگزاری اینگونه برنامهها شاهد ارتقا سلامت در جامعه خود باشیم.
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