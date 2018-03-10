تصویب لایحه افزایش ۲۵ درصدی حقوق خانواده های شهدا در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در همایش «مادران آسمانی» که با حضور پدران و مادران شهدای شهرستان صومعه سرا در تالار فرشتگان این شهر برگزار شد ضمن تبریک روز زن و هفته گرامیداشت مقام مادر، اظهار کرد: امنیت، اقتدار و عزت موجود در جامعه مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا و خانواده های آنها به ویژه مادران این عزیزان است.

وی با اشاره به حمایت جدی مجلس شورای اسلامی از طرح هایی که در زمینه بهبود معیشت خانواده های شهدا و ایثارگران در صحن مطرح می شود، افزود: در قانون نویسی با وجود همه کمبودها در کشور مجلس در زمینه موضوعاتی که به نفع خانواده شهدا و ایثارگران است حمایت جدی انجام می دهد.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به ارائه لایحه طرح جامعه امور ایثارگران و همچنین طرح افزایش حقوق خانواده شهدا اشاره کرد و گفت: افزایش ۲۵ درصد حقوق والدین و خانواده های شهدا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

ساماندهی ۸۵ درصدی مزارشهدای شهرستان صومعه سرا

وی همچنین با تأکید براینکه سرکشی از خانواده های شهدا وظیفه مسئولان است، تصریح کرد: در زمینه ساماندهی مزار شهدای شهرستان تاکنون بیش از ۸۵ درصد مزار شهدای شهرستان صومعه سرا ساماندهی و بازسازی شده است.

دلخوش همچنین در ادامه به موضوع اشتغال فرزندان و خانواده های شهدا و ایثارگران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: باید مواردی که در این زمینه مد نظر است در قالب طرح به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه دولت ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال آتی را بیان کرده است، یادآورشد: هرچند که معتقدم دولت نمی تواند این مقدار فرصت شغلی را ایجاد کند ولی باید در این زمینه نیز طرح های در مجلس مطرح شود که سهمیه استفاده از فرزندان ، خانواده های شهدا و ایثارگران مدنظر قرار گیرد.