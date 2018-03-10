تولید زغال از چوپ درختان جنگل مهمترین عامل خسارت به منابع طبیعی

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۳ تن زغال قاچاق در چهارمحال و بختیاری در سالجاری کشف شد، اظهار داشت: با تلاش نیروی های منابع طبیعی و پلیس این میزان زغال قاچاق در سطح استان کشف شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر قاچاقچیان با حمل چوب های جنگل این استان به استان های دیگر به دنبال تولید زغال هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تولید زغال از چوپ درختان جنگل نقش مهمی در ایجاد خسارت به جنگل های چهارمحال و بختیاری دارد، بیان کرد: تمهیدات لازم در محور های اصلی استان برای جلوگیری از قاچاق چوب درختان در این استان اندیشیده شده است.

۳۰۷ هزار کیلوگرم چوب قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

وی بیان کرد: در سالجاری بیش از ۳۰۷ هزار کیلوگرم چوب قاچاق در این استان کشف شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با قاچاق چوب از مهمترین اقدامات در راستای حفظ جنگل های استان چهارمحال و بختیاری است.

وی ادامه داد: افزایش مشارکت مردم در حفظ جنگل ها نقش مهمی در مبارزه با قاچاق چوب و زغال دارد که این امر از ورود قاچاقچیان به جنگل ها جلوگیری می کند.