رئیس ستاد انتخابات استان مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن تشکر از مشارکت پر شور مردم شریف استان در خلق حماسه 24 آذر و تشکر از همه کارمندان ، مدیران ، زنان ،مردان ،جوانان هیات های عالی نظارت، بازرسی ، فرمانداران بخشداران و نیروی انتظامی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری مردم و مسئولین انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهر برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بوده است و منتخبین مردم از این پس مسئولیتی بیشتر از گذشته دارند.



وی مشارکت مردم مازندران را در انتخابات خبرگان ۳/۷۲درصد اعلام کرد و گفت که نسبت به مشابه دوره سوم ۳/۲۱رشد داشته و مشارکت در حوزه شوراها 72 درصد بود که یکی از دلایل اختلاف در اثر تغییر قوانین مربوط به شوراها بوده است.