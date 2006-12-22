رئیس ستاد انتخابات استان مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن تشکر از مشارکت پر شور مردم شریف استان در خلق حماسه 24 آذر و تشکر از همه کارمندان ، مدیران ، زنان ،مردان ،جوانان هیات های عالی نظارت، بازرسی ، فرمانداران بخشداران و نیروی انتظامی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری مردم و مسئولین انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهر برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بوده است و منتخبین مردم از این پس مسئولیتی بیشتر از گذشته دارند.
وی مشارکت مردم مازندران را در انتخابات خبرگان ۳/۷۲درصد اعلام کرد و گفت که نسبت به مشابه دوره سوم ۳/۲۱رشد داشته و مشارکت در حوزه شوراها 72 درصد بود که یکی از دلایل اختلاف در اثر تغییر قوانین مربوط به شوراها بوده است.
رئیس ستاد انتخابات مازندران در گفتگو با مهر:
مشارکت حداکثری ملت در انتخابات بار مسئولیت منتخبین را سنگین تر کرده است
جواد قناعت گفت: مشارکت حداکثری زنان و مردان مازندران در انتخابات موجب خرسندی دوستان انقلاب و سنگینی مسئولیت منتخبین شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن تشکر از مشارکت پر شور مردم شریف استان در خلق حماسه 24 آذر و تشکر از همه کارمندان ، مدیران ، زنان ،مردان ،جوانان هیات های عالی نظارت، بازرسی ، فرمانداران بخشداران و نیروی انتظامی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری مردم و مسئولین انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهر برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بوده است و منتخبین مردم از این پس مسئولیتی بیشتر از گذشته دارند.
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