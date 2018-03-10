اجازه تخریب عقاید علویان را نمی دهیم/ رابطه خوبی با ترکیه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی بعد از ظهر شنبه در دیدار با علویان ترکیه تصریح کرد: علویان یکی از مکاتب قابل احترام هستند که خدمت به آن ها را وظیفه خود می دانیم.

وی به ضرورت حفاظت از عقاید علویان به عنوان یک مکتب عرفانی تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم علویت منهای اسلام به خواست دشمن شکل بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: حضور علویان در کشور مایه افتخار است و علویان طایفه ای هستند که ۱۲ امام را قبول دارند.

وی متذکر شد: به دلیل عقاید مشترک ما منت دار علویان هستیم و خود شهر اردبیل به عنوان محل استقرار و شکل گیری صفویه خدمتگذار علویان است.

عاملی به نفوذ علویان تا بالکان اشاره و تاکید کرد: شاه اسماعیل صفوی به عنوان چهره محبوب علویان خود راهبر و راهنما نیز بوده است.

وی با بیان اینکه شخصیت شاه اسماعیل صفوی رفیع است و باید تبیین شود، ادامه داد: عرفان شاه اسماعیل نیز قابل توجه است.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه قزلباش ها با کلاه ۱۲ پر توسط شاه اسماعیل صفوی شکل گرفتند، ادامه داد: به واسطه قزلباش ها اردبیل به مهد عرفان تبدیل شد و مناطق مختلف شهر اردبیل به نام پیر و شاه نامگذاری شده است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل تیمور لنگ اردبیل را بست اعلام کرد که در واقع به معنی عدم تعرض به هر فردی بود که وارد شهر می شد.

عاملی با تاکید به اینکه نام اردبیل نیز در اصل آرتاویل به معنی شهر مقدس است، ادامه داد: برای چنین شهری حضور علویان مایه فخر و مباهات است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: یک ماه آینده در جمع علویان آنکارا نسبت به تبیین جایگاه اردبیل و جایگاه علویان اهتمام خواهیم داشت.

وی همچنین به ارتباط تنگاتنگ کشورهای ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: ۴۰۰ سال است با این کشور همسایه، دوستی داریم.

امام جمعه اردبیل به نقش ایران در ممانعت از کشتار علویان در سوریه اشاره و تاکید کرد: خود بشار اسد نیز علوی بوده و ایران مانع از قتل و عام بزرگ در سوریه شد.

وی افزود: باید تلاش کنیم به جهانیان اثبات کنیم که داعش خارج از اسلام است و تکفیری ها چهره نامناسبی از اسلام نشان داده اند؛ به هیچ عنوان دیدگاه تکفیری ها با سنی ها یکسان نیست.

عاملی با تاکید به اینکه اسلام به ریختن خون بیگناه به شدت حساس است، متذکر شد: تکفیری ها به هیچ عنوان راه علی (ع) را ادامه نداده اند و ریختن خون بیگناه در اسلام نکوهش شده است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه هنوز زیبایی های امام علی (ع) را به جهانیان معرفی نکردیم، ادامه داد: باید فکر و عقاید این شخصیت بزرگوار معرفی شود.

نماینده علویان ترکیه نیز در این مراسم به علاقه مندی علویان به شیعیان ایران اشاره کرد و افزود: علویان علاقه و ارادت خاصی به شهرهای تبریز و اردبیل به دلیل مراکز استقرار صفویان دارند.

حسین دده کاردن با بیان اینکه علویان کتب مرتبط با شیخ صفی الدین و شاه اسماعیل را مطالعه کرده و ارادت خاصی به این دو شخصیت خاندان صفوی دارند، اضافه کرد: علویان در عین حال احترامی ویژه به عقاید شیعه دارند.