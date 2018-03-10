به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۴۳ دستگاه تلویزیون قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان کنگاور خبر داد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کنگاور در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق پس از کسب خبر از منابع خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه حودرو وانت نیسان در امر جابجایی کالای قاچاق فعالیت دارد، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان با پوشش محورهای مواصلاتی شهرستان موفق به شناسایی و توقیف خودرو مورد نظر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران با بازرسی از خودرو موفق به کشف ۴۳ دستگاه انواع تلویزیون قاچاق شدند و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.

سرهنگ مرزبانی با بیان اینکه بار مکشوفه بنا بر اظهارات کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزش دارد، تاکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

دستگیری زورگیر در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری زورگیر فراری در یکی از محلات شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ حسین براری در این رابطه گفت: در پی گزارش شهروندان مبنی بر زورگیری ۲ نفر از افراد شرور و با سابقه در یکی از محلات شهر، دستگیر افراد شرور در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این کلانتری به واسطه اقدامات اطلاعاتی موفق شدند، یکی از زورگیران را در حالی که با استفاده از یک دستگاه خودرو سمند قصد کیف قاپی از یک خانم را داشت، شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش جهت دستگیر دیگر همدست وی ادامه دارد، گفت: تاکنون هفت شاکی در رابطه با این پرونده به کلانتری مراجعه کرده اند.

سرهنگ براری افزود: از آنجا که متهم حرفه ای و سابقه دار می باشد احتمال دارد افراد بیشتری در رابطه با سرقت به عنف از وی شاکی باشند.

وی تاکید کرد: پلیس با تمام توان با کسانی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و امنیت عمومی را مختل کنند برخورد خواهد کرد.

کشف ۴۳۰ میلیون ریالی کالای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف کالای قاچاق به ارزش ۴۳۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین براری عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کسب خبر از منابع خبری مبنی براینکه چند خودرو در امر جابجایی کالای قاچاق فعالیت دارند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند سه دستگاه خودرو که حامل بار کالای قاچاق بود را توقیف و پس از بازرسی از آنها ۷۴۳ دست پوشاک، ۱۵۰ کیلوگرم مغز فندق، ۱۵دستگاه چای ساز، ۲ دستگاه کولرگازی و یک دستگاه تلویزیون قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه سه متهم در این رابطه دستگیر شده است، گفت: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ براری افزود: بار مکشوفه که بنا بر اظهارات کارشناسان ۴۳۰ میلیون ازرش گزاری شده است به ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز تحویل داده شد.

بیش از پنج میلیون مواد محترقه در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامی استان گفت: پنج میلیون و ۳۵۲ هزار مواد محترقه غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون توسط پلیس در استان کشف شده است.

سردار منوچهر امان اللهی اعلام کرد: در این مدت همچنین ۶۲ کیلوگرم ‌اکلیل سرنج کشف و ۷۶ نفر متخلف در این رابطه دستگیر شدند.

وی در باره مراسم چهارشنبه آخر سال نیز گفت: امروز چهارشنبه سوری به یک ‌نگرانی و مایه ایجاد رعب و وحشت تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی کرمانشاه با بیان اینکه هنجارشکان دردسر ساز در چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه بسیار محدود هستند، عنوان کرد: اگر این افراد کنترل نشوند می توانند امنیت عمومی را خدشه دار کنند.

سردار امان اللهی گفت: پلیس برخورد جدی با هنجارسودجویان که اقدام ‌به تهیه و توزیع مواد محترقه خطرآفرین می کنند را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: مبتلایان به اختلالات شخصیتی و ناهنجاری های روانی از گروه های دردسرساز در چهارشنبه آخر سال هستند که نیروی انتظامی آنان را دستگیر و به کانون های اصلاح و تربیت معرفی می کند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کنترل نکردن هیجان های نوجوانان می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری داشته باشد، گفت: خانواده ها باید از راه های مختلف کودکان و نوجوانان خود را با خطرات ناشی از استفاده از مواد محترقه آشنا کنند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه پلیس در شب چهارشنبه آخر سال تا زمان پایان مراسم در کنار مردم است، گفت: نیروی انتظامی مخالفتی با شادی مردم ندارد و همچون سال های گذشته بر برگزاری این مراسم به شکل محله محور و با نظارت خانواده ها تاکید دارد.

وی از مردم خواست که به منظور جلوگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر در صورت آگاهی از فعالیت سودجویان در زمینه تهیه و توزیع مواد محترقه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.