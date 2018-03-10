۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دریافت مجوزهای صنفی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین میرشجاعیان بعد از ظهر شنبه در مراسم معرفی و استقرار سامانه «دادور» در سالن همایش استانداری تهران، طی سخنانی گفت: قوانین زیادی برای بهبود کسب و کار داریم که در دولت تدبیر و امید به شکل پررنگ‌تری دنبال شده است.

وی افزود: با کاهش صادرات نفتی به زیر یک میلیون بشکه در روز و تورم در حوزه سیاست‌های پولی دولت ناچار شد، سیاست‌هایی اتخاذ کند که هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهد.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بخش زیادی از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است، در همین راستا در قالب تبصره ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مکلف شد تا رتبه ایران را در زمینه کسب و کار افزایش دهد.

میرشجاعیان با اشاره به رتبه ایران در حوزه کسب و کار در میان سایر کشورها گفت: عزم بهبود کسب و کار در میان مدیران بالایی وجود دارد اما در لایه‌های میانی اولویت اول دستگاه‌ها نیست، در راستای بهبود وضعیت، ۱۵۷۰ عنوان مجوز، استعلام، گواهینامه، مصوبه در راستای ایجاد ارزش افزوده تجمیع شد، ۲۰ میلیون از جمعیت کشور درگیر دریافت مجوزهای صنفی هستند، بر این اساس مدیران میانی در زمینه تبادل اطلاعات و ارائه الکترونیکی پرونده‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، نظام بروکراسی نیازمند تحول جدی است، تجربه دنیا نشان می‌دهد توسعه دولت الکترونیک به شکل قابل رویت و شفاف زمینه بهبود شرایط را فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مرکز ملی پایش از اجزای چهارگانه سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور(سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار(دادور)، مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب و کار(یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور(نما) شامل می‌شود.

میرشجاعیان خطاب به فرمانداران و مسئولان حاضر در جلسه گفت: هر ایرانی در این سامانه یک کارتابل دارد که سوابق آن اعم از سوالات، درخواست مجوز و غیره در کارپوشه ملی ایرانیان قرار می‌گیرد، تا پنجره واحد صدور مجوزهای کشور شکل بگیرد، البته این کار بسیار دشوار است ۳۰ درصد کارمربوط به ما است، ۷۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به شما است.

وی با اشاره به مشکلات بومی استان‌ها عنوان کرد: جنس مشکلات تهران با سایر استانها فرق می‌کند که بر این اساس استانداری به عنوان بالاترین مقام دستگاه استانی باید نقش محوری خود را ایفا کند و سایر مسئولان استان نیز همراهی لازم را داشته باشند.

بر اساس این گزارش، مراسم معرفی و استقرار سامانه «دادور» با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران،محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، قاسمی فرزاد مدیرکل امور اقتصادی استانداری تهران، فرمانداران و سایر مسئولان در سالن همایش استانداری تهران برگزار شد.