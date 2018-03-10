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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد

چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد

لار - چندین طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در شهرهای لارستان و گراش مورد بازدید یا بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مسعود سلطانی فر با حضور در شهر لار از مجموعه‌های ورزشی تختی، دانشیار و همچنین سالن ۳ هزار نفری فرهنگی ورزشی منیری بازدید و در جریان کمبودها و ظرفیت‌های این شهرستان قرار گرفت.

سلطانی‌فرد در ادامه با حضور در شهر گراش، سالن ورزشی محبی این شهر را مورد بهره‌برداری قرار داد. این سالن با متراژ ۴ هزار متر مربع، گنجایش ۳ هزار نفر و با اعتبار ۸ میلیارد تومان با مشارکت دولت و خیرین احداث شده است.

همچنین وزیر ورزش در این سفر به صورت غیرحضوری سالن ورزشی فداغ و ۳ زمین چمن «ارد»، «فداغ» و «خلیلی» را به بهره‌برداری رساند.

کد مطلب 4248296

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