چند طرح ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در لارستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مسعود سلطانی فر با حضور در شهر لار از مجموعه‌های ورزشی تختی، دانشیار و همچنین سالن ۳ هزار نفری فرهنگی ورزشی منیری بازدید و در جریان کمبودها و ظرفیت‌های این شهرستان قرار گرفت.

سلطانی‌فرد در ادامه با حضور در شهر گراش، سالن ورزشی محبی این شهر را مورد بهره‌برداری قرار داد. این سالن با متراژ ۴ هزار متر مربع، گنجایش ۳ هزار نفر و با اعتبار ۸ میلیارد تومان با مشارکت دولت و خیرین احداث شده است.

همچنین وزیر ورزش در این سفر به صورت غیرحضوری سالن ورزشی فداغ و ۳ زمین چمن «ارد»، «فداغ» و «خلیلی» را به بهره‌برداری رساند.