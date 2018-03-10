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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

قاسمی مطرح کرد؛

ابراز تاسف مجدد سفیر انگلیس از وقوع حادثه برای سفارت ایران

ابراز تاسف مجدد سفیر انگلیس از وقوع حادثه برای سفارت ایران

قاسمی گفت: سفیر انگلیس ضمن ابراز تاسف مجدد از وقوع حادثه با تشریح عملکرد پلیس این کشور و دستگیری متعرضان گفت که مراتب را هر چه سریعتر به لندن منتقل و پاسخ های لازم را ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: به دنبال تعرض تعدادی از افراد وابسته به یک گروه تندروی مذهبی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، امروز سفیر این کشور توسط مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.

وی افزود: در این احضار مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به سفیر انگلیس ابلاغ شد. مدیر کل اروپای وزات امور خارجه خواستار آن شد دولت انگلیس به وظایف خود در حفاظت از دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک عمل نماید و تدابیر حفاظتی را برای اماکن جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد.

قاسمی ادامه داد: سفیر انگلیس هم ضمن ابراز تاسف مجدد از وقوع حادثه با تشریح عملکرد پلیس این کشور و دستگیری متعرضان گفت که مراتب را هر چه سریعتر به لندن منتقل و پاسخ های لازم را ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 4248299

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