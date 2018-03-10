به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیل آبادی در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با رسانه ها که در خانه موزه استاد معین برگزار شد اظهار داشت: خانه استاد معین در میان خانه های اطراف ناپدید شده است گرچه اینجا ثبت میراث نشده که هرچند اگر می شد از گزند این ساخت و ساز ها در امان نمی ماند.

وی افزود: می طلبد همه اصاحب رسانه و مسئولین توجه کنند که هویت تهران به همین سازه ها و بناهای میراثی است که باید برای نسل های آینده از این میراث تمدن بشری محافظت کنیم.

خلیل آبادی در خصوص ساختمان هایی که ثبت تاریخی شدند ولی حریمشان مشخص نشده است نیز گفت: در حوزه میراث فرهنگی است که حریم ها تعیین شد و بعد شهرداری موظف است در این حریم ها اجازه ساخت و ساز ندهد. با این حال شورا تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته و از شما اصحاب رسانه می خواهیم که نسبت به این موضوع حساس باشند چرا که حساسیت افکار عمومی موجب جلوگیری از تعرض به این بناها می شود.

رییس کمیته فرهنگی شورا افزود:یکی از نیاز های اساسی شهر ما توجه به بناهای میراثی و توجه به حوزه گردشکری، تهران باید مقصد گردشگری شود.

وی تاکید کرد: با این اقدام هم به فضای روحی روانی شهر کمک می شود و هم بحث توسعه پایدار رونق می گیرد.

اتخاذ سیاست‌های اصولی برای حفظ خانه‌های تاریخی تهران از اولویت‌های مدیریت شهری است

علی_اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح‌های_شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت خانه‌های تاریخی گفت: تا زمانی که حفظ و حراست از میراث فرهنگی و بناهای با ارزش آثار تاریخی به یک باور عمومی در جامعه تبدیل نشود؛ وضعیت خانه‌های تاریخی به ویژه آن دسته از بناها که در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشده‌اند، تغییر چندانی نمی‌کند.

سخنگو ی شورای شهر تهران ادامه داد: در بناهای تاریخی ارزش معنوی و ویژه‌ای وجود دارد که باعث می‌شود ما به سمت تخریب و نوسازی این آثار پیش نرویم و اگر در شهر ارزشی خلق و آفریده شود، یکی از محل‌های بروز و ظهور این ارزش‌ها مشخصاً بناهای تاریخی و فرهنگی خواهد بود.

وی افزود: سازمان‌های متولی و مدیریت شهری بایستی با ارائه تسهیلات تشویقی شرایط لازم را برای مالکین و بهره‌برداران اماکن و بناهای تاریخی فراهم کنند تا نسبت به حفظ و حراست بناهای در اختیار خود همت گمارند.

شهرداری تهران در سال‌های اخیر در حد مقدورات خود توانسته است به موضوع حفظ خانه های تاریخی تهران توجه نشان دهد و یکی از نقاط قابل دفاع دوره قبلی در سال‌های پایانی مدیریت شهری تهران، توجه به بناهای تاریخی پایتخت است.

علی اعطا خاطر نشان کرد: یکی از برنامه‌های شورای اسلامی شهر تهران در این دوره اتخاذ سیاست های اصولی برای حفظ، احیا و بهره برداری مناسب از خانه‌های تاریخی تهران است و این موضوع را از طریق کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و فرهنگی و اجتماعی پیگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: ما باید امروز شرایطی را فراهم کنیم تا کسانی که مالک بناهای تاریخی در پایتخت هستند، در زمینه حفظ و رسیدگی این ابنیه پیشقدم شوند و این باور به وجود بیاید که از طریق آثار تاریخی می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و تولید ثروت نمایند.

وی در پاسخ به مصوبه برج باغ ها نیز افزود: در سال ۸۲ لایحه ای را اقای امدی نژاد به شورا می ا<رند که با تصویب اعضای شورا این لایحه به مصوبه برج باغ تبدیل شد. در این مصوبه یک ماده ای هست ماده ۱۴ اجازه می دهد به باغات تهران به میزان ۳۰ درصد به میزان تراکمی که در سازه های مجاور انجام شود ۲۰ درصد هم تشویق.

اعطا بیان داشت: استدلال این بوده که کسانی که باغ را در اختیار دارند ترغیب شوند باغ را نگهداری کنند این جوهره استدلالی بوده که در آن زمان مطرح بوده است. این اتفاق در سال ۸۳ می افتد.

وی افزود: تا پیش از این بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری ۱۰ درصد سطح اشغال و ۲۰ درص تراکم می توانستند بسازند خیلی محدود.

سخنگوی شورا در ادامه افزود: در سال ۸۶ در پیوست طرح جامع بندی آمده که تقریبا با همان محتوای مصوبه شورا با بیانی دیگر یعنی به جای ۲۰ درصد یک طبقه تشویقی می آورد و عملا آنچه تحت عنوان برج باغ ها دو مرجع قانونی پیدا می کند. یکی مصوبه شورا در سال ۸۲ و یکی هم طرح جامع در سال۸۶.

اعطا گفت: در سال ۹۳ پیشنهادی ارائه می شود برای جایگزینی بندی که در طرح جامع تهران آمده ولی به نتیجه نمی رسد و همچنان مصوبه برج باغ و پیوست طرح جامع ملاک عمل است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شورای پنجم یکی از برنامه هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بودیم حفظ محیط زیست بود اظهار داشت: این موضوع به تفصیل در کمیسیون های شورا بررسی شد به یک پیشنهادی رسیدیم که در دستور قرار گرفته که دو بخش دارد یکی ابطال مصوبه شورا در سال ۸۲ است و دوم اینکه شهرداری ملزم می شود در بازه زمانی مشخصی پیشنهاد اصلاحی بیاورد تا دستور العمل پیوست طرح جامع اصلاح شود. یعنی در مسیر موازی باید پیش رود که البته ما در این مدت هماهنگی هایی داشتیم هم با شهرداری و هم با شورای عالی شهر سازی و معماری.

علی اعطا در ادامه یادآور شد: اخیرا مقام معظم رهبری در روز درختکاری توجهی ویژه به باغستان های شهر داشتند که کسانی در کمین دست اندازی به باغ های شهر دارند. یکی از مبانی تحقق این دستور همین مصوبه برج باغ است این مصوبه باعث شده باغات تهران از بین برود وقتی در یک باغ اجازه دهید ۳۰ درصد ساخت و ساز شود و در زیر زمین اول ۴۵ درصد و زیر زمین دوم ۶۰ درصد می سازند یعنی باغ و درختی باقی نمی ماند.

برای نام گذاری خیابان دکتر مصدق در انتظار مطرح شدن در صحن هستیم

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز در این نشست در نشست ضمن ابراز قدردانی از اهالی رسانه اظهار داشت: از اهالی زحمت کش و پر تلاش و عزیز حوزه رسانه سپاس و تشکر می کنم که در ۶ ماه گذشته و سالیان گذشته بار اصلی انتقال اخبار و تصمیماتی که در شورای شهر داشته برای شهروندان و هم میهنان به عهده داشتند.

وی خاطر نشان ساخت: کار شما بسیار سخت و دقیق است و نیازمند به توانمندی حرفه ای و تعهد مدام به اصلاحات خبر و راستی و دقت خبر است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با بیان اینکه بسیار خوشحالیم و این توفیق را داریم که مردم ما چشم ها و گوشهایی به مانند شما دارند گفت: شما انعکاس تصمیمات و اتفاقات شورا و حتی اشتباهات و کوتاهی ها را با مردم به اشتراک می گذارید.

وی در ادامه افزود: ما نه تنها دلخور نمی شویم بلکه وظیفه خود می دانیم سپاسگذار تلاش شما و نگاه دقیقتان به این حوزه باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورا در ادامه نشست و در پاسخ به سوالی در باره برنامه های کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی در ۷ ماهی که گذشت ۳۵ نشست رسمی، ۱۵ جلسه فوق العاده داشته است. اعضای کمیسیون سرجمع ۳۰ تذکر را ارائه دادند. کمیته ورزش و مشارکت ها با مسئولیت آقای نظری، کمیته دینی آقای مسجد جامعی، کمیته اجتماعی خانم فخاری و کمیته میراث فرهنگی و گردشگری آقای خلیل آبادی و مسئولیت کمیته فرهنگ و هنر را نیز بنده بر عهده دارم.

در کنار این کمیته ها کمیسیون فرعی نام گذاری نیز ۴۶ مصوبه داشته است که بیش از نیمی از آنها در صحن مطرح شده و رای اعضا را گرفته و برای نام گذاری خیابان دکتر مصدق نیز در انتظار مطرح شدن در صحن هستیم.

وی در خصوص عملکرد کمیته وام نیز توضیحاتی داد و افزود: کمیته وام برای خبرنگاران و فعالان در حوزه های هنری فرهنگی و ورزشی تشکیل شده بود. هر ۱۵ روز یکبار جلساتش را برگزار کرده ایم. وقتی کمیته وام شکل گرفت با یک مشکل مواجه بودیم. کمیته قبلی برای ۱۸۰۰ نفر وام تصویب کرده بود و پرداخت به این ۱۸۰۰ نفر خارج از توان تعهدی بود. اگر به این روند اکتفا می کردیم برای پرداخت ۴ سال دوره پنجم هم کم بود.

حق شناس گفت: در این شرایط تصمیم بر آن شد تا سقف وام را کاهش داده و به ۵ میلیون تومان تصویب کردیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام نام گذاری خیابان دکتر مصدق اظهار داشت:پیشنهاد نام گذاری خیابان مصدق همزمان با تغییر نام بزگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی از سوی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات آقای دعایی مطرح می شود. در نامه درخواستی پیشنهاد تغییر خیابان نفت به نام دکتر مصدق مطرح می شود. در بررسی ها مشخص شد که این اسم جا افتاده و نیز این گذر یک گذر جدید است که بعد از انقلاب مورد استقبال بوده و نسبتی با دهه ۲۰ و ۳۰ که دکتر مصدق فعالیت داشتند ندارد.

حق شناس در ادامه یادآور شد: سپس تغییر نام تونل ارش اسفندیار مطرح شد که این معبر نیز مورد استقبال واقع نشد. لذا برای بررسی های بیشتر نظر خواهی هایی انجام گرفت و ما دیدم در مرکز شهر گذر جدید نداریم که بخواهیم نام گذاری کنیم بنابراین تنها گزینه تغییر نام بود. البته در تغییر نام ها هم با دو محدودین مواجه شدیم به این دلیل که نام هایی که قبل از انقلاب بر معابر بودند مثل بزرگان شعر و ادب و نام هایی که بعد از انقلاب بر معابر نهاده شده بود نظیر نام شهدا امکان تغییرشان نبود.

وی افزود: برای همین به دو نام رسیدیم یکی کشاورز و یکی هم کارگر. بلوار کشاورز مورد پذیرش کمیسیون قرار نگرفت اما یک پیشنهاد از میدان انقلاب تا راه آهن به ۳۰ متری و زمان شاه به ششم بهمن مشهور بود و از انقلاب به شمال را امیر آباد مشهور بود که بعد از انقلاب هم هنوز به این نام خوانده می شود. و لذا نام گذاری از میدان انقلاب به شمال به نام مصدق پیشنهاد شد که با این امر هم نام کارگر - انقلاب به جنوب حفظ می شود و هم اینکه شمال میدان انقلاب نسبتی با وقایع و فعالیت های دکتر مصدق دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در پاسخ به این سوال که در حوزه اجتماعی چه برنامه ای دارید و چه عملکردی داشته اید اظهار داشت: رویکرد شورا و شهرداری در مسایل اجتماعی پر رنگ است. یادم نمی رود از آغازین روز مسئولیت شهردار در همان روز ایشان بازدیدی به همراه تعدادی از اعضای شورا از محله هرندی داشتد و این نشان دهنده ای این است که شهردار و شورا به هیچ وجه نسبت به این زخم هایی که بر پیکره شهر تهران وضعیت نا مطلوبی را ترسیم می کند بی تفاوت نیستند.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس به همراه بنده و چند تن از اعضای شورا بازدیدی مجدد از این محله و گرمخانه ها داشتیم.

رییس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در بودجه فرهنگی کاهش ۲۴ درصدی داشته ایم گفت: ولی با این حال توجه جدی به حوزه اجتماعی داشتیم. شهرداری در کنار نهاد و سازمان هایی که مسئولیت مستقیم دارند تلاش می کند در این حوزه فعالیت کند تا کاهش آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

نامگذاری صحن شورا به نام دکتر شیبانی مطرح است حجاریان منتفی است

حق شناس همچنین در پاسخ به چرایی نام گذاری ساختمان شماره ۲ شورا به نام حجاریان گفت: در ابتدای دوره پنجم به اتفاق تنی چند از اعضای شورا و دکتر عارف در جهت تکریم دکتر شیبانی به دیدار ایشان رفتیم. فضایی فراهم شد و پیشنهادی مبنی بر نام گذاری ساختمان شماره یک شورا به نام آقای شیبانی مطرح شد.

وی گفت: در همان زمان پیشنهادی دیگر مطرح شد مبنی بر اینکه با توجه به زحمات آقای حجاریان و این روزها که سالگرد ترور ایشان است نام یکی دیگر از ساختمان های شورا به نام آقای حجاریان باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی افزود: این موضوع که نام گذاری ساختمان ها در حیطه وظایف کمیسیون نام گذاری نباشد چرا که ماهیت کار این کمیسیون معابر و گذر گاه های عمومی است مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با برگزاری جلسات متعدد کار به جایی رسید که این موضوع منتفی شد اما موضوع نام گذاری سالن طبقه اول ساختمان شماره یک به نام آقای شیبانی به قوت خود پا برجاست.

حق شناس در ادامه سخنان خود از اصحاب رسانه خواست تا رویکرد ها به سمت و توجه بیشتر به بحث نوروز باشد.

وی در این خصوص افزود: ظلم و ستمی که مردم تهران می کشند نسبت به شهر های دیگر مضاعف است. ترافیک و آلودگی هوا معضلی است که از شهرهای اطراف بر تهران تحمیل می شود. شاید هیچ جای دنیا این وضعیت را نداشته باشیم که یک دوم شهر در طول روز وارد و خارج شهر شوند. شاید ۵۰ درصد امکانات درمانی در این جا متمرکز است و مردم به اینجا می آیند و در رابطه با سیاست هم باید گفت که ۱۰۰ درصد استحکامات سیاسی در این جا متمرکز شده و هزینه های پایتختی به تهران وارد می شود.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه یادآور شد: لذا فرصتی که نوروز برای ما فراهم می کند اینکه تهران به تهران طبیعی تبدیل می کند. در ایام نوروز است که تهران واقعی را می توانیم ببینیم و لذا بهترین فرصتی است که جایگاه نوروز را بشناسیم و برای کسانی که پیام آوران نوروز هستند ارزش قایل شویم.

وی بیان داشت: امروز برای حاجی فیروز در حد یک متکدی برخورد می کنیم و این در حالی است که کشور های دیگر نگاه دیگر به بابانوئل دارد.

حق شناس در تشریح شخصیت حاجی فیروز و شناساندن بیشتر ان به جامعه گفت: حاجی فیروز پیام آور بهار، شادی و نو شدن روز و پایان زمستان است. صورت سیاهش بیانگر این است که صورت زرد خود ناشی از رنج و درد را پنهان کند و با پیراهن قرمزش مردن را شاد کند. برای همین انعام می گیرد. اما این نشانه تکدی گری نیست.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: این خواهش من از حوزه فرهنگی است که فرصت بیشتری برای نماد های فرهنگی شهرمان در رسانه ها فراهم کنید.

ریالی از بودجه ستاد سمن ها استفاده نشده است

حجت نظری، رییس ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد نیز در ادامه این نشست درتشریح رویه ستاد سمن ها اظهار داشت: ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد بر اساس مصوبه شورا تشکیل شده که در این مصوبه اعضای ستاد ۱۲ نفر تعیین شده اند که ۵ نفر عضو شورا و ۷ نفر خارج از شورا هستند.

وی افزود: تا امروز توانستیم ۱۱ عضو از ۱۲ عضو را مشخص کنیم اما بر اساس مصوبه تا زمانی که هر ۱۲ عضو مشخص نشود نمی توان کاری کرد و ما منتظر مشخص شدن نماینده استانداری هستیم.

حجت نظری یادآور شد: استانداری در آخرین اقدام دو نفر را معرفی کرده بودند که مجددا مکاتباتی را با استانداری داشتیم و همچنان در انتظارمشخص شدن نماینده شان هستیم.

وی خاطر نشان ساخت: تا زمانی که ستاد تشکیل شود دو نفر از ۵ نفر عضو شورا سرپرستی ستاد را بر عهده دارند و با رای ۴ عضو بنده به عنوان سرپرست ستاد هستم ولی عملا کارهای اجرایی انجام نمی شود چرا که تکلیف بحث مالی مشخص نشده است.لذا در این ۶ ماهه ریالی از بودجه ستاد سمن ها استفاده نشده است.