گسترش اسلام در اروپا/۲۷۰۰مرکز اسلامی در آلمان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی بعدازظهر شنبه درهمایش «مادران آسمانی» که درتالار فرشتگان شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: توجه به شهدا، خانواده شهدا و ایثارگران بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بنیاد شهید در زمینه زنده نگهداشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ، سیره و زندگی این افراد باید چند اقدام مهم انجام دهد، افزود: تهیه و انتشار زندگینامه، وصیت نامه و همچنین تهیه و انتشار گفتگو با پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا به تفکیک قشر اعم از دانش آموز، دانشجو، بسیجی، کارمند و سایر موارد از جمله اقداماتی است که بنیاد شهید باید انجام دهد.

نماینده گیلان درمجلس خبرگان رهبری باتأکید برضرورت بازنگری و بازخوانی تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و زندگی و وصیت نامه شهدا، گفت: این بازخوانی نیاز امروز جامعه به ویژه جوانان است.

وی با بیان اینکه شهدا جزء آن دسته از افرادی هستند که بعد ازمرگ از خداوند درخواست می کنند تا دوباره زنده شده و به این دنیا بازگردند، خاطرنشان کرد: این درخواست به این دلیل است تا آنها دوباره در راه خدا جهاد کرده و به فیض شهادت نائل شوند.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ با طرح این سوال که چرا باید به خانواده های شهدا اهمیت داده شود، افزود: این اهمیت به دلیل محوریت شهدا و خانواده های آنها در جامعه بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

اسلام دین صلح است نه جنگ

وی با اشاره به اینکه با حضور در جمع خانواده شهدا دفاع مقدس و مدافعان حرم انسان دربرابر عظمت آنها احساس حقارت و کوچکی می کند، تصریح کرد: امروز عزت، اقتدار و آوازه ایران اسلامی در جهان به دلیل از خودگذشتگی و ایثار این عزیزان است.

آیت الله رمضانی در ادامه با بیان اینکه تمام مسلمانان و آزادی خواهان دنیا به شهدای ایران اسلامی افتخار می کنند، تأکید کرد: امروز نیز مدافعان حریم الهی و اهل بیت (ع) به واسطه احیای جبهه مقاومت نیز در این جایگاه قرار گرفته اند.

وی با اشاره به گسترش روز افزون اسلام در جهان، افزود: زمانی سخن گفتن از دین اسلام، خدا و خواندن نماز در این کشور با تمسخر همراه بود ولی امروز به واسطه فداکاری این شهدا اسلام با عزت و صلابت خاصی در جهان رو به گسترش است.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ با بیان اینکه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تنها حدود ۱۰۰ مرکز اسلامی در آلمان وجود داشت، گفت: امروز این مراکز به دو هزار و ۷۰۰ مرکز افزایش یافته که این نشان از گرایش اروپا به دین مبین اسلام دارد.

وی تأکید کرد: دنیا امروز اسلامی که ایران اسلامی به دنیا معرفی کرده را مورد مطالعه قرار می دهد تا ببیند دارای چه شاخصه های است.

آیت رمضانی با تأکید براینکه اسلام دین جنگ نبوده بلکه دین صلح و آشتی است، گفت: اسلام سه نوع صلح را به مسلمانان می آموزد صلح با خود، صلح با دیگران و صلح با خدا، اما دربرابر زور ایستادگی کرده و مقابله می کند.