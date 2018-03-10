ناتو هرگز به درخواست اردوغان وقعی نخواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب با اشاره به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ناتو برای دخالت در سوریه آورده است: ترکها در جریان بحران سوریه فهمیدند که عضویت آنها در ناتو درجه پنجمی است. درخواست اردوغان مفاهیم زیادی با خود دارد و به منظور تحقق اهدافی است.

اولا؛ اردوغان در عفرین از نظر سیاسی و نظامی فرو رفته است و به این نکته پی برده است که یکسره کردن کار در این شهر آسان نیست و مستلزم دادن تاوان سنگین با توجه سرازیر شدن کردها از الرقه، قامشلی، عین العرب و الحسکه و چه بسا با حمایت آمریکا به سوی عفرین است و از همین رو شاهد درخواست کمک ترکها از ناتو که خدمات زیادی در جریان جنگ سرد به ناتو کرده هستیم.

ثانیا؛ بعید نیست که اردوغان با این درخواست، ملت ترکیه را مخاطب قرار داده تا ناتو و اینکه بگوید که ناتو برای حمایت از مرزهای کشور شما هنگامی که درخواست کردید نیامد و از همه تعهداتش شانه خالی کرد.

ثالثا؛ رفتن به منبج پس از عفرین به مفهوم برخورد با آمریکا که نیروهایش در این شهر هستند، است و از همین رو از اروپایی ها می خواهد که مانع از برخورد شوند و به آمریکا برای تغییر مواضعش در حمایت از کردها و طرح تجزیه طلبانه آنها فشار وارد کنند.

عطوان می نویسد: اینکه اردوغان حرفی از ایجاد منطقه حائل به عمق ۵۰ کیلومتر برای بازگردانیدن ۳.۵ میلیون آواره سوری نکرد به مفهوم این است که سطح خواسته هایش در هشتمین هفته جنگ عفرین کاهش داده است.

وی می افزاید: ناتو هرگز با درخواست از روی یاس اردوغان همراهی نخواهد کرد. همانگونه که اتحادیه اروپا با درخواست عضویت ترکیه برخورد می کند. ترکیه به عنوان کشور مسلمان عضو ناتو مسیحی با از بین رفتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و از بین رفتن پیمان ورشو عضویتش ساقط شده است. ناتو با ترکیه مانند ارباب و بنده رفتار می کند و غلام و بنده باید اوامر ارباب را بدون چون و چرا اجرا کند؛ کاری که ترکیه با همراهی کردن با ناتو در افغانستان، سومالی، بالکان و سوریه و لیبی دو کشوری که اردوغان نامی از آنها نبرد، انجام داده است.

عطوان آورده است: آمریکا و متحدان عرب و اروپایی اش، ترکیه را به باتلاق سوریه فرو بردند و تصمیم گرفتند که کردها به عنوان همپیمان مطمئن قابل اعتماد به عنوان محور اساسی راهبرد غرب در خاورمیانه جایگزین کنند و از همین رو آمریکا مانع از حرکت ترکیه و سوریه به سوی شرق فرات می شود جایی که ذخایر نفت و گاز دارد. ترکیه از نظر غرب مانعی برای سرازیر شدن مسلمانان به اروپا بود که این نقش پایان یافته است.

وی در پایان می نویسد: نشست استانبول در ماه آینده میلادی با حضور پوتین و روحانی فرصتی برای بازنگری ترکیه در راهبرد هفت سال گذشته و حرکت به سوی سیاست ها و ائتلاف بندی جدید که سرفصل آن خروج از ناتو است، خواهد بود. آمریکایی ها ترکیه را در باتلاق سوریه گرفتار کردند بدون اینکه به عضویت اصل در ناتو به رسمیت بشناسند. هدف آمریکا محقق شده است. سوریه ویران شده و امنیت و ثبات ترکیه متزلزل شده و تمامیت ارضی و جمعیت شناختی آن در معرض تهدید واقع شده است و از همین رو استغاثه و کمک خواهی اردوغان از ناتو با واکنشی روبرو نخواهد شد.