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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

امام جمعه بناب:

صادرات بیش از ۷۰ هزار تن محصولات غیر نفتی از بناب به خارج ازکشور

صادرات بیش از ۷۰ هزار تن محصولات غیر نفتی از بناب به خارج ازکشور

بناب- امام جمعه بناب گفت:امسال شهرستان بناب با بیش از ۷۰ هزار تن صادرات غیرنفتی نقش عمده ای در صادرات محصولات غیرنفتی استان دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی عصر امروز در دیدار با مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی گفت: در خصوص وضعیت فولاد بناب، بحث دریاچه ارومیه، مشکلات واحدهای تولیدی، آب شرب و آب کشاورزی و بحث نحوه تخصیص وام ها برای واحدهای تولیدی که در این شهرستان با مشکلات زیادی گریبان گیر هستیم، در جلسات آتی بطور ویژه صحبت خواهم کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: برخی از این مشکلات و نارسایی ها قبلاً از تریبون نماز جمعه گفته شده و در آینده نیز به آن ها پرداخت خواهد شد.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه اظهارات خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فرماندار قبلی، برای فرماندار جدید شهرستان نیز آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با تلاش و پیگیری های جناب آقای اعزازی نماینده شهرستان بناب در مجلس شورای اسلامی شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.

کد مطلب 4248362

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چرا حقوق مرا نمیدهید با ۱۴سال سابقه تلاش و زحمت والبته سربلندی ؟؟

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