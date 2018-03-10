صادرات بیش از ۷۰ هزار تن محصولات غیر نفتی از بناب به خارج ازکشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی عصر امروز در دیدار با مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی گفت: در خصوص وضعیت فولاد بناب، بحث دریاچه ارومیه، مشکلات واحدهای تولیدی، آب شرب و آب کشاورزی و بحث نحوه تخصیص وام ها برای واحدهای تولیدی که در این شهرستان با مشکلات زیادی گریبان گیر هستیم، در جلسات آتی بطور ویژه صحبت خواهم کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: برخی از این مشکلات و نارسایی ها قبلاً از تریبون نماز جمعه گفته شده و در آینده نیز به آن ها پرداخت خواهد شد.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه اظهارات خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فرماندار قبلی، برای فرماندار جدید شهرستان نیز آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با تلاش و پیگیری های جناب آقای اعزازی نماینده شهرستان بناب در مجلس شورای اسلامی شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.