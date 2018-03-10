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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۸

نامه امیر قطر به عمر البشیر

نامه امیر قطر به عمر البشیر

منابع سودانی با اشاره به ورود وزیر خارجه قطر به این کشور از نامه ای که وی از امیر قطر به عمر البشیر رئیس جمهور سودان خواهد داد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالرحمن بن محمد آل ثانی وزیر خارجه قطر عصر امروز دهم مارس ۲۰۱۸ وارد سودان شد.

قرار است وزیر خارجه قطر فردا با عمر البشیر رئیس جمهور سودان دیدار کند و نامه ای از امیر قطر به وی بدهد.

قریب خضر سخنگوی وزارت خارجه سودان از برگزاری نشست مشترک میان وزیران خارجه قطر و سودان خبر داد و افزود: موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام دو کشور در این دیدار مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: آل ثانی فردا با البشیر دیدار می کند و نامه ای از امیر قطر به وی می دهد.

کد مطلب 4248371

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