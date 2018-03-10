اعتراض بحق کشاورزان اصفهان/دبی خط اول یزد کاهش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تونل سوم کوهرنگ دارای دو مشکل مهم از جمله شکایتی از سوی محیط زیست و عدم تامین اعتبارات کافی بود، ابراز داشت: با همکاری مسئولان استان جلسات متعددی در این ارتباط تشکیل شد و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز اعلام آمادگی کرد تا در صورت عدم توان پیمانکار عهده‌دار اجرای این پروژه شود.

فعال کردن خط سوم سد کوهرنگ تا آخر سال

وی افزود: در ادامه توافق نامه‌ای توسط پیمانکار برای فعال شدن پروژه امضاء و منع محیط زیستی مذکور نیز امضا شد و بر این اساس قرار است مسئولان شرکت پیمانکار تا آخر سال پروژه سد کوهرنگ را فعال کنند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتبارات لازم برای اجرای این طرح نیز تامین شده است، بیان داشت: این پروژه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال جاری داشته داشت که با توجه به توافقات ایجاد شده برای استان حفظ شد و ۵۶ میلیارد تومان نیز توسط نمایندگان به بودجه‌ این طرح اضافه شد.

وی ادامه داد: همچنین روش‌های مشارکتی فولاد و بودجه سال آینده طرح سد کوهرنگ به ارزش ۷۴ میلیارد تومان به این اعتبارات اضافه خواهد شد.

سد کوهرنگ تا دو سال آینده آبگیری می‌شود

فولادگر با اعلام این مطلب که شرکت پیمانکار قول داده است تا در صورت تداوم و تامین بودجه در سال آینده، تا سال ۹۹ سد کوهرنگ آبگیری شود، ابراز داشت: برای رفع مشکلات آبی اصفهان چندین راه حل وجود دارد که اجرای سد کوهرنگ از مهم‌ترین این موارد است که البته باید راه‌حل‌های سریع‌تری را نیز مدنظر قرار دهیم.

جلوگیری از برداشت های بی رویه یک تونل آب به زاینده رود باز می گرداند

وی از جمله راهکارهای مهمی که باید توسط مسئولان جدی گرفته شود را جلوگیری از برداشت های بی رویه حتی در بالادست و اصفهان و کنترل هوشمند برداشت‌های غیرقانونی برشمرد و تاکید کرد: لازم است رژیم حقوقی زاینده رود احیاء و اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی انجام شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این دو روش یعنی جلوگیری از برداشت‌های بی رویه و اصلاح الگوی مصرف به اندازه یک تونل آب به زاینده رود باز می‌گردد.

دبی خط اول آب یزد از زاینده رود کاهش پیدا کند

وی با بیان اینکه این طرح بهشت‌آباد چالش‌های زیادی دارد که رفع آنها زمان بر است، گفت: با توجه به مشکلات کشاورزان پیشنهاد ما این است که دبی خط اول آب یزد از زاینده رود کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه طرح بهشت آباد برای این منطقه به زودی اجرایی خواهد شد خط اول پس از آغاز طرح قطع شود.

فولادگر با اعلام این خبر که بودجه خط دوم آب‌بری یزد از زاینده رود نیز امسال در بودجه حذف شده است، بیان داشت: قرار بر این است که صنایع نیز آب خود را از خلیج فارس تامین کند.

وی با اشاره به تجمع امروز کشاورزان در روبروی دفتر نمایندگان اصفهان ابراز داشت: درخواست اصلی کشاورزان در ارتباط با آب و دریافت خسارت عدم کشت است که دچار تاخیر در پرداخت شده بود.

اعتراض کشاورزان اصفهانی باید به موقع توسط مسئولان شنیده شود

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعتراض کشاورزان را بحق دانست و تصریح کرد: این اعتراض‌ها باید به موقع توسط مسئولان شنیده شود تا عده‌ای نتوانند از این اعتراضات درست سوء استفاده کنند.

وی ادامه داد: همه کشاورزان اصفهانی برای دریافت آب حق دارند اما در شرق اصفهان مردم شغلی به جز کشاورزی ندارند و بر این اساس بیشتر از بقیه خسارت دیده‌اند اما سهم تمام حق آبه داران و سهم‌آبه داران باید ادا شود.

مشکل اصلی کشاورزان دریافت خسارت کشت نیست

فولادگر به تصویب پرداخت خسارت عدم کشت کشاورزان اصفهان اشاره و تاکید کرد: این خسارت قرار است تا روز چهارشنبه پرداخت شود اما نباید فراموش کنیم که مشکل اصلی کشاورزان عدم تخصیص حق آبه های قانونی آنهاست.

وی اضافه کرد: نمایندگان اصفهان فردا با رئیس مجلس جلسه دارند و در این نشست از وزیر نیرو نیز دعوت شده است و در حال هماهنگی برای حضور نمایندگان صنف‌های کشاورزان هستیم.

سرانه پایین اصفهان در بازگشت درآمد حاصل از اعتبارات عمرانی

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان اصفهان همچنان رتبه پایینی در سرانه اعتبارات عمرانی داشته و در رتبه ۲۹ تا ۳۰ کشوری قرار دارد، اظهار داشت: با وجود اینکه از لحاظ درآمدی رتبه سه تا چهار را در کشور را داریم اما با توجه به بازگشت بودجه عمرانی هنوز تبعیض و بی عدالتی بودجه ای برای اصفهان رفع نشده است.