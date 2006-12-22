بیلبوردهای شناور تبلیغات درون شهری را تسخیر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، Giant Orb Displays نسل جدید بیلبوردهای تبلیغاتی هستند که به نام بیلبوردهای شناور در هوا شناخته شده و دارای امکاناتی همچون انتشار صدای تبلیغاتی به سمتی خاص بدون تولید آلودگی صوتی هستند.

استفاده آزمایشی از این بیلبوردها حتی آینده استفاده از بیلبوردهای جدید LED را نیز در هاله ای از ابهام فرو برده است.

مزیت بیلبوردهای شناور همچون قابل راه اندازی بودن تنها در چند ساعت و بکارگیری آن در هر نقطه از شهر و کنار جاده ها به همراه کاهش هزینه تقریبا 50 درصدی آن نسبت به انواع دیگر بیلبوردها، تجار و علاقمندان را به استفاده از این نوع بیلبوردها ترغیب کرده است.

کیفیت این بیلبوردها تا به حدی است که صدای منعکس شده آن فضایی همچون صحبت تبلیغ کننده با شخص را تداعی می کند.

کیفیت تصویر به همراه قابلیت مشاهده شدن از فواصل بسیار دور از دیگر مزایای آن است.

بر اساس گزارش prleap قرار است که در نخستین مرحله از این بیلبوردها در انگلیس و در ادامه در سایر کشورهای اروپایی استفاده شود.