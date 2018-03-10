وکلا حقوق شهروندی را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در جمع وکلا با اشاره به اینکه همه معتقدند امروز الزامی ترین موضوع برای توسعه یافتگی حاکمیت قانون است، هیچ کشوری بدون اینکه قانون را مبنا قرار دهد و حاکمیت قانون را پذیرفته باشد به توسعه یافتگی نرسیده است، اظهار داشت: از این حیث وکلا وظیفه سنگینی را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه کانون وکلا را می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد، خصوصی و عمومی، تصریح کرد: در حوزه خصوصی در جاهایی که انسان ها به دنبال احقاق حق خود هستند به دلیل پیچیدگی که در جوانب به وجود آمده، به وکیل مراجعه می کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه حوزه مهم تر وکلا که تابع بررسی بیشتر است، حوزه ای است که وکلا باید از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کنند، افزود: دولت ها به هر حال با توسعه ای که در دهه های اخیر داشته اند، هر روز حضورشان در زندگی شخصی افراد بیشتر می شود، دولت ها به دلیل قدرتی که دارند به دنبال این هستند خود را توسعه دهند و افراد را محدود کنند، به همین دلیل است که مباحثی مثل حقوق شهروندی مطرح می شود.

خادمی با اشاره به اینکه یکی از کسانی که می تواند از حقوق مردم دفاع کند وکلا هستند و این نقش را به خوبی در طول تاریخی که قانون وکالت در ایران شکل گرفته است نشان داده اند، گفت: امروز نقش وکلا را در حفظ حقوق ملت می بینید، با توسعه ای که این نهاد پیدا خواهد کرد، با دانش انباشته ای که در این نهاد اضافه می شود و با حضور افراد آزاده و متعهد و پاک دست و دقیق، وکلا خواهند توانست این نقش را در آینده بیشتر و بهتر ایفا کنند و از حقوق ملت ها دفاع کنند و حقوق شهروندی را به مردم بشناسانند و دولت را به پاسخگویی و شفافیت وادارا کنند.