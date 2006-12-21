به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون دولتی ترکمنستان امروز پنجشنبه 30 آذر اعلام کرد نیازوف 66 ساله رئیس جمهوری این کشور بامداد امروز در اثر حمله قلبی درگذشت .

قربان قلی بردی محمدوف معاون نخست وزیر نیز بلافاصله به عنوان کفیل ریاست جمهوری ترکمنستان منصوب شد .

نیازوف و پرچم ترکمنستان

مراسم تدفین رئیس جمهوری ترکمنستان قرار است روز 24 دسامبر در شهر عشق آباد پایتخت این کشور برگزار شود .

نیازوف که از چندین سال قبل دچار ناراحتی قلبی بود، بطور رسمی به ترکمن باشی یا پدر ترکمن ها شهرت داشت. وی در رابطه با بیماری خود گفته بود که به دلیل ناراحتی قلبی، دارو مصرف می کند .

وی از زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق اداره امور ترکمنستان را که کشوری با منابع غنی گاز است، برعهده داشت. وی در سال 1985 میلادی رهبر حزب کمونیست ترکمنستان شد .

صفر مراد نیازوف در سال 1991 میلادی به عنوان اولین رئیس جمهوری ترکمنستان مستقل انتخاب شد. در سال 1999 میلادی نیز نهاد عالی قانونگذاری ترکمنستان، نیازوف را رئیس جمهور مادام العمر این کشور برگزید .

وی در ترکمنستان دارای نوعی کیش شخصیت بود و بسیاری از شهرها و فرودگاه ها به نام اوست. نیازوف آخرین بار دو هفته قبل هنگام افتتاح پارکی که نام وی بر آن گذاشته شد، در میان جمع حضور یافت .

تحلیلگران معتقدند که صفرمراد نیازوف میراثی ناگوار از خود باقی گذاشته است و با آنکه ترکمنستان پنجمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد، برنامه های آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی این کشور در دوران حکومت او وضعیتی نامناسب داشت .

صفر مراد نیازوف که رئیس جمهوری یکی از فقیرترین جمهوری های آسیانه میانه را برعهده داشت، خصوصیت های فردی و رفتار مخصوص به خودی را داشت مثلا ریش گذاشتن را قدغن و کتابخانه ها را در سراسر ترکمنستان تعطیل کرد .

مجسمه طلایی رئیس جمهور ترکمنستان

تغییر نام ماه های سال و روزهای هفته نیز ازجمله اقدامات عجیب نیازاف بود. وی ماه های سال را به اسامی قهرمانان ملی و اعضای خانواده اش، از جمله مادر خود، نامگذاری کرد .

مدتی قبل وی یک طریقه غیر معمول برای پخش پیام های خود پیدا کرد که عبارت بود از فرستادن نوشته هایش به فضا .

بخش اول کتاب روحنامه نوشته صفرمراد نیازوف که در ترکمنستان جایگاهی هم ارز قرآن، کتاب آسمانی ما مسلمانان، به آن داده شده است با یک موشک روسی از پایگاه فضایی "بایکانور" قزاقستان به فضا فرستاده شد .

در محفظه ای در داخل موشک، که این کتاب در آن قرار داده شده بود، یک پرچم ترکمنستان و یک نشان ریاست جمهوری وجود داشت .

پرتاب این موشک چند روز پس از آن صورت گرفت که نیازاف فرمانی را امضا کرد که به موجب آن، پخش موسیقی ضبط شده در مراسم عمومی و جشن ها از جمله در عروسی و نیز در تلویزیون، قدغن می شد .

نیازوف گفته بود که برای دفاع از فرهنگ اصیل ازجمله سنت های موسیقی و آواز ملت ترکمن در برابر" نفوذهای منفی"، این تصمیم لازم بوده است .

وی حدود 21 سال بر ترکمنستان کشوری دارای ذخایر غنی گاز، حکمرانی کرد. او خود را ترکمن باشی یا پدر ترکمن ها نامید .

نیازوف از سال ١٩٨٥ میلادی در رأس قدرت بود. در سال ١٩٩٩ میلادی شورای خلق ترکمنستان، نیازف را رئیس جمهور مادام العمر کشور اعلام کرد .

رهبر ترکمنستان با ایجاد کیش شخصیت به گرد خویش از قدرتی نامحدود، برخوردار بود و حزب دموکرات وی تنها حزب سیاسی ثبت شده در ترکمنستان است .

او به ترکمن باشی یعنی رئیس ترکمن ها ملقب بود. نیازف رهبری بود غیرقابل پیش بینی که بشدت در برابر اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی مقاومت کرده و مخالفین خود را سرکوب کرد .

گروه های حقوق بشر مدتهاست که دولت نیازوف را به تهدید آزادی های سیاسی، زندانی کردن مخالفین و تقلیل آزادی حرکت از طریق تحمیل ویزای خروجی، متهم کرده اند .

نیازوف به چه چیز می اندیشید

جالب است بدانید که رئیس جمهوری ترکمنستان در سال 2002 میلادی از یک توطئه سوء قصد جان سالم بدر برد .

مراد نیازوف پس از وقوع این حادثه، اعضای گروه های مخالف را که در تبعید بسر می برند، به دست داشتن در انجام این سوء قصد متهم کرد .

به گفته مقامات ترکمنستان، مردان مسلح ناشناس از داخل یک کامیون، کاروان اتومبیل های حامل نیازوف و محافظان او را هنگامی که در مرکز عشق آباد عازم دفتر کار خود بود، با یک اسلحه خود کار هدف گرفتند .

برخی از کسانی که در این حمله شرکت داشتند دستگیر شدند .

روابط با ایران :

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در اواسط تابستان امسال در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی، اقتصادی و به دعوت رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به این کشور سفر کرد .

جالب توجه است که در مراسم استقبال از دکتر احمدی نژاد، سفر مراد نیازوف به علت بیماری شدید قند مجبور شد با پیراهن آسین کوتاه در این مراسم شرکت کند .

پس از بررسی های لازم مشخص گردید پزشکان معالج نیازوف به علت بیماری شدید قند، وی را از پوشیدن کت به دلیل گرمای شدید هوای ترکمنستان منع کردند .

احمدی نژاد در مذاکراتی که با رئیس جمهور ترکمنستان داشت، درسخنانی تصریح کرد: ما هیچ فاصله ای بین ملت و دولت ترکمنستان و ایران نمی بینیم و فکر می کنیم دو ملت و دولت ترکمنستان و ایران دو دوست همیشگی باقی می مانند .

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: پیشرفت و ترقی ترکمنستان را پیشرفت و ترقی خودمان می دانیم و هر گاه اخباری از پیشرفت های ترکمنستان می شنویم خوشحال می شویم و بر این اساس هیچ محدودیتی در توسعه روابط نداریم .

دکتر احمدی نژاد همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان مجلس، ریش سفیدان و اساتید دانشگاه ترکمنستان در محل مجلس این کشور، ایران و ترکمنستان را دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری دانست و افزود: این دو کشور سالها در صلح و ثبات در کنار یکدیگر زندگی کرده اند و مهمترین رشته پیوند دو کشور دین مشترک، همسایگی، نجابت و مهربانی مردم ایران و ترکمنستان بوده و این هر سه عامل همواره با ثبات و پایدار بوده است .

در پایان سفر دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان هفت سند همکاری در زمینه های مختلف به امضای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان رسید .

ترکمنستان را بهتر بشناسیم :

جمهوری ترکمنستان (به ترکمنی : Türkmienistan Riespublikasy) از کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق است .

ترکمنستان در شمال شرقی ایران و در منطقه آسیای مرکزی قرار دارد .

پایتخت آن عشق آباد و مردم آن به زبان ترکمنی (شاخه ‌ای از زبان ‌های ترکی ‌تبار) صحبت می ‌کنند .

ترکمنستان با کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و همچنین سواحل دریای خزر مرز مشترک دارد .

ترکمنستان اقتصادی رو به رشد دارد و با توجه به منابع سرشار نفت وگاز و پنبه از طریق سرمایه گذاری مشترک (jv) صنایع پائین دست را گسترش داده و جزو معدود کشورهایی است که فرآورده های نفتی صادر می کند با فرآوری محصول پنبه و با اتکا به نیروی کار خود صنایع فعال نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار فروش بالایی در سطح جهان برخوردار است .

ترکمنستان با فروش سالانه مقدار زیادی گاز به کشورهایی چون اوکراین، روسیه و چند کشور دیگر از جمله ایران اقدام به کسب درآمدهای سرشار برای کشورش را دارد .

72 درصد مردم ترکمنستان به زبان ترکمنی صحبت می کنند که شاخه ای از شاخه زبان های آلتاییک است و نزدیک به 90 درصد از جمعیت 5 میلیونی این جمهوری را ترکمن ها تشکیل می دهند .