به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رحمتی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان زنجان، از افزایش ۱۷ درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در استان ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار کرد: پدیده قاچاق اقتصاد کشور را بیمار کرده و با گسترش قاچاق کالا، بخش تولید، اشتغال کشور صدمه‌دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به مشروبات الکی، منسوجات، سلاح، دارو و لوازم‌خانگی بوده است.

رحمتی تأکید کرد: در بحث قاچاق تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و باید تمام سازمان‌ها دخیل باشند و با این کار به تولید و اشتغال کمک کنیم و قاچاق کالا یکی از موضوع‌های امنیت زا در ایران است.

وی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است چراکه باید یک الگوی مصرف صحیح در کشور برنامه‌ریزی و اجرا شود تا اقتصاد سالم در کشور تقویت شود.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم ملی است و همچنین تمام اقشار جامعه باید نسبت به مصرف کالای داخلی مبادرت کنند.

رحمتی گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال باید فرهنگ مصرف کالای داخلی فرهنگ‌سازی شود.