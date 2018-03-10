وابستگی فرقه شیرازی به انگلیس محرز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر منتظری در گفتگوی ویژه‌ خبری با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در لندن گفت: از طرف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پیامی به فرقه شیرازی داده شد که دست از این حرکت بردارید که متاسفانه پذیرفته نشد.

وی با بیان اینکه مرکز این حرکت در قم است، اظهار داشت: اخیرا یکی از وابستگان این جریان برخلاف موازین قانونی حرکتی انجام داد که حرکت مجرمانه است.

منتظری افزود: دادسرای ویژه روحانیت این آقا را چند بار احضار کرده بود و از پاسخ مثبت و حضور استنکاف کرده بود تا اینکه طبق قانون، مسئولین این شخص را بازداشت کردند. پیرو این احضار و بازداشت عده ای در برخی کشورهای همسایه تعرضاتی کردند که به نظر ما حرکات ناشایستی بود.

دادستان کل کشور با اشاره به وابستگی این جریان به انگلیس گفت: شب گذشته تعدادی از وابستگان این گروه به سفارت ایران یورش بردند و وابستگی این جریان به انگلیس محرز است و مدارک فراوانی است که این جریان در انگلستان تحت حمایت دولت انگلستان انجام می شود.

دادستان کل کشور با اشاره به خودکشی متهم به جاسوسی نیز گفت: این شخص در یک محل مناسب نگهداری می‌شد و مراقبتهای لازم از وی صورت گرفته بود منتها از یک فرصتی استفاده کرده بود و شاید مراقب، غفلتی در این رابطه انجام داده بود.

وی افزود تمام اقدام این فرد بیش از ۱۶ دقیقه طول نکشیده بود دادستان کل کشور تصریح کرد: در کشورهای غربی آمار وحشتناکی در رابطه با خودکشی زندانیان وجود دارد به طوری که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۲ نفر در زندان های آمریکا خودکشی می‌کنند. اما از ۲۰۰ هزار زندانی در کشور، سه یا چهار نفر خودکشی می‌کنند که البته به هیچ وجه این مسئله قابل توجیه نیست و زندان‌ها و مسئولان آنها وظایفی دارند و باید مراقبت کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع کشف حجاب گفت: اگر کسی در مرعا کشف حجاب کند طبق قانون مجرم است و این حرف حجاب اجباری ریشه در سخنان دشمنان دارد و نظام جمهوری اسلامی درمقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی ماند.

وی در خصوص شناسایی اموال نامشروع مسئولان گفت: بر اساس تجربه ای که دارم مطمئنم این قانون به اجرا نمی‌رسد و اجرایی نخواهد شد چرا که نیاز به کارشناسی‌ جامع تری دارد.