سفیر آمریکا در صنعا: جنگ یمن داخلی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، متیو تولر، سفیر آمریکا در یمن مدعی شد: زمانیکه اوضاع یمن را بررسی می کنم متوجه میشوم که ایران تلاش دارد تا به جای پایی در این کشور دست یابد و اگر عربستان با این مسأله برخورد کند منطقی خواهد بود.

وی در ادامه ادعا کرد: درگیری ها در یمن یک جنگ داخلی محسوب می شود و طرفهای درگیر صرفا دو طرف نیستند بلکه مجموعه ای از گروه ها که بر سر دست یابی به قدرت مطلق در یمن رقابت می کنند. برخی جنگ سالاران در یمن هر روز به ثروتشان اضافه می کنند.

تولر هم چنین مدعی شد: انصارالله هر چقدر هم که تلاش کنند تا به حمایت هایی برای تسلط ایران بر اوضاع یمن دست پیدا کنند هرگز به این حمایت نمی رسند.