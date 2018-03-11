  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۵۶

سفیر آمریکا در صنعا: جنگ یمن داخلی است!

سفیر آمریکا در صنعا: جنگ یمن داخلی است!

سفیر آمریکا در یمن بدون اشاره به تجاوز ائتلاف عربستان به این کشور و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان یمنی مدعی شد که جنگ یمن صرفا یک جنگ داخلی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، متیو تولر، سفیر آمریکا در یمن مدعی شد: زمانیکه اوضاع یمن را بررسی می کنم متوجه میشوم که ایران تلاش دارد تا به جای پایی در این کشور دست یابد و اگر عربستان با این مسأله برخورد کند منطقی خواهد بود.

وی در ادامه ادعا کرد: درگیری ها در یمن یک جنگ داخلی محسوب می شود و طرفهای درگیر صرفا دو طرف نیستند بلکه مجموعه ای از گروه ها که بر سر دست یابی به قدرت مطلق در یمن رقابت می کنند. برخی جنگ سالاران در یمن هر روز به ثروتشان اضافه می کنند.

تولر هم چنین مدعی شد: انصارالله هر چقدر هم که تلاش کنند تا به حمایت هایی برای تسلط ایران بر اوضاع یمن دست پیدا کنند هرگز به این حمایت نمی رسند.

کد مطلب 4248454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها