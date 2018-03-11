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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۱۵

اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان اعلام کرد؛

کاهش نسبی آلودگی هوای شهرهای لرستان

کاهش نسبی آلودگی هوای شهرهای لرستان

خرم‌آباد- بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان، آلودگی هوا در شهرهای این استان نسبت به‌روز گذشته کاهش‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۷ صبح را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه هوای شهرستان های پلدختر، کوهدشت و رومشکان در شرایط ناسالم (آلودگی ۲ تا ۳ برابر حد مجاز)، هوای شهرستان های دلفان، سلسله، دوره چگنی، خرم آباد و بروجرد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس (آلودگی بین ۱.۵ تا ۲ برابر حد مجاز) و هوای شهرستان های دورود و ازنا در شرایط ناسالم (آلودگی دو و نیم برابر حد مجاز) قرار دارند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته میزان آلاینده های آسمان شهرهای لرستان به ۴ تا ۶ برابر حد مجاز رسید و در شرایط خطرناک قرار گرفت.

کد مطلب 4248464

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