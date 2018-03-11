کاهش نسبی آلودگی هوای شهرهای لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۷ صبح را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه هوای شهرستان های پلدختر، کوهدشت و رومشکان در شرایط ناسالم (آلودگی ۲ تا ۳ برابر حد مجاز)، هوای شهرستان های دلفان، سلسله، دوره چگنی، خرم آباد و بروجرد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس (آلودگی بین ۱.۵ تا ۲ برابر حد مجاز) و هوای شهرستان های دورود و ازنا در شرایط ناسالم (آلودگی دو و نیم برابر حد مجاز) قرار دارند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته میزان آلاینده های آسمان شهرهای لرستان به ۴ تا ۶ برابر حد مجاز رسید و در شرایط خطرناک قرار گرفت.