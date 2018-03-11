اختصاص اعتبار به پروژه مترو/بودجه کمربندشمالی به کرج تحمیل نشود

محمدحسین خلیلی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به پروژه قطار شهری کرج، اظهار کرد: در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ اعضای شورای شهر کرج در کمیسیون تلفیق تصمیم بر اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به این پروژه گرفتند.
وی با اشاره به اینکه که برای عملیاتی شدن پروژه قطار شهری باید بودجه بیشتری به آن اختصاص داده شود، افزود: این پروژه درزمینهٔ ایجاد شغل دستاورد خوبی به همراه دارد و در بحث حملونقل نیز آثار خوبی بر ترافیک شهر خواهد گذاشت.
عضو شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: باید به پروژه قطار شهری بهعنوان مهمترین برنامه شورای پنجم پرداخته شود و با تلاش مضاعف در این بخش، درصدد جبران خسارات ناشی از توقف آن برآییم.
وی در ادامه به بازدیدهایی که از روند اجرایی پروژه قطار شهری بهعملآمده اشاره کرد و گفت: نباید بودجه کمربند شمالی به شهرداری کرج تحمیل شود، این بودجه باید صرف مطالبه مهم شهروندان و قطار شهری شود.
خلیلی اردکانی با اعلام اینکه شهر کرج، در ۱۵ سال آینده به لحاظ جمعیتی دو برابر خواهد شد لذا وظیفهداریم از هماکنون زیرساختهای لازم را برای این جمعیت پیشبینی کنیم، خاطرنشان کرد: همه کلانشهرهای کشور که به حملونقل مترو دسترسی دارند، از همه امکانات خود استفاده کردهاند از طرفی استفاده از سرمایهگذار خارجی پیشنهاد بسیار خوبی در این پروژه محسوب میشود.
وی تصریح کرد: اگر در شهر تهران، پروژه قطار شهری به ثمر نمیرسید، هماکنون این شهر به لحاظ جابهجایی جمعیت با مشکلات عدیدهای مواجه میشد، به همین سبب استفاده از این ظرفیت به لحاظ مادی نیز بهصرفه مردم است و تحقق آن به نظارت و پیگیری نمایندگان نیاز دارد.
نظر شما