بازی باسلامتی در چهارشنبه آخرسال /افزایش کشف موادمحترقه

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ آرمان نصراللهی: سالهاست که تولیدات چینی به ویژه در حوزه مواد منفجره به یکی از معضلات جدی در جشن های سال نو و ایام نوروز تبدیل شده است و افراد مختلفی نیز به دلیل این بی تفاوتی ها هم مصدوم شده و هم اینکه جان خود را از دست داده اند.

برگزاری جشن چهارشنبه های آخر سال و عید نوروز در استان کردستان نیز همراه با سایر نقاط کشور برگزار می شود و متاسفانه علیرغم تمامی هشدارهای صورت گرفته ولی عده ای همچنان بی تفاوت نسبت به این موضوع رفتار کرده و در اکثر مواقع خود و اطرافیان را دچار مشکلات متعددی کرده اند.

کشته و زخمی شدن افراد مختلفی در آستانه سال جدید به دلیل استفاده غیرمجاز از مواد محترقه و منفجره غیرمجاز به یک روال عادی در کشورمان تبدیل شده است و متاسفانه این مهم در استان کردستان نیز نزدیک به یک دهه است که وجود دارد و تمامی آموزش های صورت گرفته به مردم از سوی مسئولان و رسانه ها نیز کارساز نبوده است.

افزایش کشف مواد منفجره در کردستان

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف بالغ بر ۸ میلیون و ۵۵۹ هزار عدد مواد محترقه در ۱۱ ماهه امسال دراین استان خبر داد.

رضا میرزایی با بیان اینکه قاچاقچیان در طول سال اقدام به جابجایی مواد محترقه می کنند، گفت: میزان کشفیات سال جاری در مقایسه با مدت مشابه آن درسال گذشته نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس و سایر نیروهای مسئول در این زمینه تمامی تلاش خود را به کار می گیرند، یادآور شد: خود مردم در این زمینه رسالت بسیار مهمی بر عهده دارد و به همین دلیل باید خانواده ها مراقبت بهتری از رفتار فرزندان خود داشته باشند.

پلیس مخالف جشن و شادی مردم نیست

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان نیز با اشاره به نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال، گفت: هر ساله شاهد برگزاری برخی مراسمات در روزها و شب‌های پایان سال هستیم و اولویت پلیس در این گونه برنامه تامین امنیت و آرامش برای مردم است.

عبدالله فاتحی با تاکید بر اینکه پلیس تحت هیچ شرایطی مخالف شادی مردم نیست، گفت: اگر در مناسبت‌های پایان سال سخت گیری‌هایی انجام می‌گیرد به خاطر حفظ امنیت مردم و جلوگیری از بروز مشکلات غیرقابل جبران است.

اگر در مناسبت‌های پایان سال سخت گیری‌هایی انجام می‌گیرد به خاطر حفظ امنیت مردم و جلوگیری از بروز مشکلات غیرقابل جبران است وی با اشاره به فرهنگ بالای مردم کردستان در بخش های مختلف از جمله جشن ویژه سال نو، بیان کرد: کردها فرهنگ و اندیشه بالایی دارند و این کارها دور از شان مردم فرهنگی کردستان است که انتظار داریم همه افراد جامعه در این روزهای پایان سال مانند گذشته یار و یاور پلیس باشند.

معاون اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی کردستان با اشاره به اینکه در شب‌های پایان سال گذشته، ۸۶ نفر دچار حادثه شدند، گفت: ۵۹ نفر از این تعداد افرادی بودند که مواد محترقه استفاده کرده و تنها یک نفر سازنده این مواد بوده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه در این بین ۳۶ نفر از آسیب‌دیدگان چهارشنبه سوری سال گذشته رهگذران بی‌گناهی بودند که نه استفاده کننده و نه سازنده این مواد بودند ولی متاسفانه به دلیل سوءاستفاده و نادانی برخی‌ها دچار آسیب‌های جبران ناپذیری شدند.

هشدار امام جمعه سنندج به خانواده ها در خصوص مراقبت از رفتار فرزندان

هشدارها در خصوص مراقبت های بیشتر خانواده ها از رفتار فرزندان خود در خصوص جشن چهارشنبه آخر سال همچنان ادامه دارد به گونه ای که امام جمعه سنندج و سایر ائمه جمعه استان بخشی از سخنان خود در خطبه های این هفته را به این موضوع اختصاص دادند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه بعضی از برنامه های چهارشنبه آخر سال مطابق فرهنگ ما نیست، گفت: لازم است خانواده ها مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.

ماموستا عبدالرحمان خدایی اظهار داشت: متاسفانه با گذشت زمان بخشی از مراسم ها و آئین های خاص ما در استان کردستان فراموش شده و فرهنگ های وارداتی جای آنها را می گیرد.

وی با اشاره به ورود برخی از فرهنگ های غلط به کشورمان، یادآور شد: برخی از اقدامات در چهارشنبه های آخر سال هیچ گونه تناسبی با فرهنگ ما ندارد و باید مراقبت های ویژه ای از فرزندان در این گونه ایام داشته باشیم.

امام جمعه سنندج با اشاره به خسارت های روی داده در چهارشنبه های آخر سالهای قبل در سراسر کشور به ویژه استان کردستان، بیان کرد: طی چند سالی که این فرهنگ‌ها در مراسم ها نمود پیدا می‌کند جز آسیب به مردم، منفعتی نداشته است.

هر چند که ادارات و سازمان های مسئول و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی باید به بهترین شکل ممکن وظایف و مسئولیت های خود را در این حوزه اجرایی و عملیاتی کرده و از ورود بی رویه مواد منفجره به استان کردستان جلوگیری کنند ولی مهمترین اصل در این زمینه مشارکت خود مردم به ویژه خانواده است.

مراقبت از رفتار و عملکرد فرزندان در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال و همچنین اعمال نظارت های بهتر بر اقدامات آنها در خصوص تهیه این مواد منفجره می تواند بهترین شیوه در راستای مقابله با خسارت ها و مشکلات احتمالی باشد.